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понедельник, 05 апреля 2021 16:22

Uber Shuttle прекратил работу в Киеве

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Uber Shuttle прекратил работу в Киеве
Uber Shuttle временно прекращает работу. Фото: Денис Богданов

В связи с новыми нормами карантина сервис Uber Shuttle с 5 апреля временно прекратил работу в Киеве.

Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

"Для всех пользователей, которые имели активный пакет Shuttle в аккаунте Uber по состоянию на понедельник 5 апреля, мы автоматически продлим срок действия пакета, когда сервис возобновит свою работу. Мы сообщим пользователей, как только маршруты снова будут доступными", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в случае возникновения каких-либо вопросов по работе Uber Shuttle, можно обращаться в службу поддержки в приложении.

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5 апреля в Киеве усилили карантин. Жесткие запреты будут действовать как минимум до 16 апреля. По словам мэра города Виталия Кличко, медицинская система столицы "захлебывается". Многие медики болеют Covid-19, другие врачи и медсестры по 2 суток не выходят из отделений.

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