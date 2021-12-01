"У нас достаточно людей, чтобы зайти": митингующие оцепили Офис президента

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Представитель оппозиции Юрий Гудыменко заявил, что у них достаточно людей, чтобы зайти на банковское и здание Офиса президента.

Об этом он сказал под зданием ОП 1 декабря и пояснил, почему этого не будут делать, передает Gazeta.ua.

"Единственное, почему мы этого не делаем, это наше не желание спровоцировать ситуацию в то время, когда на границе стоят российские войска. Единственное, что нас удерживает от более серьезных действий, это только то, что мы являемся гражданами и патриотами Украины. Поэтому мы сейчас не будем делать тот шаг, который от нас ждет Путин, Зеленский и все остальные. Но все держится на очень тонком пределе", - пояснил Гудыменко.

Добавил, что президент Владимир Зеленский сейчас имеет возможность добровольно написать заявление об отставке, и это "решит очень много проблем".

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Вечером 1 декабря на Майдан независимости в Киеве пришли тысячи человек на акцию протеста "Защити Украину – останови переворот". Митингующие выступают "против госпереворота" Зеленского, которого обвиняют в "узурпации власти". Позже колонна протестующих пошла к зданию Офиса президента. Вскоре двинулась в направлении Кабмина. Организаторы акции создали координационный совет и озвучили требование отставки Зеленского. Также требуют уволить главу Офиса президента Андрея Ермака, заместителя секретаря СНБО Руслана Демченко и провести перевыборы в Верховную Раду.