У "моста Кличко" появилась страница в Instagram

В профиле публикуют фото с саркастическими подписями. Фото: Виктор Крюк

Новому столичному Пешеходно-велосипедному мосту создали страницу в Instagram.

Аккаунт появился еще 28 мая, но пока там только 800 подписчиков.

На странице публикуют фото с саркастическими подписями. Например, "Понедельник день тяжелый, но меня трясет еще со Дня Киева" или "Сегодня был лютейший день.Такое ощущение, что по мне целый день ходили".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Каким видят весенний Киев пользователи Instagram

Украинский фотограф Михаил Погарцев опубликовал фото на закате солнца нового частично стеклянного Пешеходно-велосипедного моста в Киеве.