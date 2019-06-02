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воскресенье, 02 июня 2019 19:15

Показали стеклянный мост в Киеве на закате солнца
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Украинский фотограф Михаил Погарцев опубликовал вечерние фото нового частично стеклянного Пешеходно-велосипедного моста в Киеве.

"Пешеходно-велосипедный мост в Киеве объединяет между собой парки Владимирская горка и Крещатый. Построенный за пять месяцев и открыт для движения в мае 2019 года. Длина моста составляет 212 метров. Высота его опор - 22 и 32 метра. А если просто: новый мост - это космос!", - пишет он в Facebook в своем сообществе Michael Pohartsev architectural photographer.

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Длина моста составляет 212 метров, а высота его опор - 22 и 32 метра.
Фото: Михаил Погарцев
Длина моста составляет 212 метров, а высота его опор - 22 и 32 метра.
Длина моста составляет 212 метров, а высота его опор - 22 и 32 метра.
Длина моста составляет 212 метров, а высота его опор - 22 и 32 метра.
Длина моста составляет 212 метров, а высота его опор - 22 и 32 метра.

На новом пешеходном мосту в Киеве защитную стеклянную пленку заменят дополнительным слоем супербронированного стекла. Об этом заявил мэр Виталий Кличко.

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Комментарии

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Дата
02
июня

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