На "мосту Кличко" установят дополнительный слой супербронированного стекла

В КГГА придумали как решить проблему со стеклянной поверхностью на новом пешеходном мосту. Фото: BBC.com

На новом пешеходном мосту в Киеве защитную стеклянную пленку заменят дополнительным слоем супербронированного стекла.

"Стекло на мосту останется. Мы снимем защитную сменную пленку и вместо нее, дополнительно к прочной конструкции стеклянных элементов, будет еще один слой супербронированного стекла. Оно не должно царапаться, но, если и будут появляться царапины, их можно будет полировать", - рассказал мэр Киева Виталий Кличко, передает пресс-служба КГГА.

Мэр отметил, что некоторые технологии изготовления моста, в частности со стеклом, применялись при производстве впервые в Украине, поэтому необходимость совершенствования стала понятной уже на практике.

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Кличко уверяет, что ограничительные заборы снимут через несколько недель и посетители снова будут иметь доступ к стеклянной поверхности.

В субботу 25 мая в Киеве открыли пешеходный мост между Владимирской горкой и парком "Крещатый", что полосу для велосипедистов и 2 обзорные терраску со стеклом под ногами. В выходные посмотреть на мост пришли многие. Уже в воскресенье 26 мая на двух фрагментах пешеходной части треснуло стекло, затем треснул еще 1 фрагмент.