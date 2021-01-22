Турникеты, которые не перескочить, установили в 2 вестибюлях столичного метро

Так выглядят турникеты в вестибюле метро Героев Днепра №1. Фото: metro.kiev.ua

С завтрашнего дня, 23 января, станция метро Героев Днепра заработает в обычном режиме. Последние монтажные работы по установке современных турникетов продолжаются в вестибюле №2.

Об этом сообщила пресс-служба Киевского метрополитена.

"Новые контрольно-пропускные пункты поддерживают все современные способы оплаты проезда. В частности QR-билет, Kyiv Smart Card, Карточку киевлянина и бесконтактную банковскую карточку", - говорится в сообщении.

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В вестибюле №1 станции метро Героев Днепра ранее установили турникеты, которые не перескочить. 2-й вестибюль этой станции закрыли 19 января, дабы установить новые пропускные системы и там. За период работы только 1-го вестибюля, на станции Героев Днепра возникал пассажирский коллапс.