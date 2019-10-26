Туман держится: назвали район Киева с самым чистым воздухом

С начала недели столицу и пригород накрыло густым туманом. Состояние воздуха постоянно меняется.
По словам экспертов, это может быть связано с пожарами на торфяниках в Обуховском районе. Чтобы ситуация улучшилась, понадобится около недели, пишет "24 канал".
Следить за чистотой воздуха можно с помощью специальных приложений или сайтов. Индекс качества воздуха формируется по американскому стандарту EPA. Предусматривает четыре уровня:
- 0-50 - все в порядке, можно гулять и заниматься спортом;
- 51-100 - риск незначителен. Можно гулять, проветривать помещения;
- 101-150 - есть риск для здоровья. Не стоит гулять без необходимости;
- более 151 - опасно выходить на улицу без защитной маски.
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По состоянию на утро 26 октября в нескольких районах столицы жителям не рекомендуют выходить на улицу без надобности.
Подол
Индекс загрязнения воздуха - 73. Есть риск для людей с респираторными заболеваниями.
Позняки
Индекс загрязнения воздуха - 103.
Борщаговка
Индекс загрязнения воздуха - 73.
Святошино
Индекс загрязнения воздуха - 127.
Русановка
Индекс загрязнения воздуха - 81.
Лукьяновка
Индекс загрязнения воздуха - 121.
Голосеево
Индекс загрязнения воздуха - 23. Это безопасный показатель, можно заниматься спортом на улице и гулять.
Соломенка
Индекс загрязнения воздуха - 103.
Воскресенка
Индекс загрязнения воздуха - 62.
Оболонь
Индекс загрязнения воздуха - 89.
Врачи советуют людям с болезнями дыхательных путей и сердечно-сосудистой системы меньше гулять на улице и пить больше воды. Не стоит открывать окна в квартирах.
На выходных 26-27 октября в Украине дождей не будет. Однако будет держаться густой туман. Температура воздуха +13 ...+ 18 градусов. На Западе поднимется до +22 градусов.
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