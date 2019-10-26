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суббота, 26 октября 2019 09:16

Без дождей, но с туманами: какими будут последние выходные октября

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Без дождей, но с туманами: какими будут последние выходные октября
Выходные будут теплыми. С понедельника прогнозируют снижение температуры воздуха. Фото: Погляд

На выходных 26-27 октября в Украине дождей не будет. Однако будет держаться густой туман.

Температура воздуха +13 ...+ 18 градусов. На Западе поднимется до +22 градусов.

"Эти выходные практически завершают длительный период очень теплой октябрьской погоды. Следующие уже могут быть с морозами и даже с мокрым снегом", - написала в Facebook синоптик Наталья Диденко.

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В столице выходные будут туманными, но без дождя. Температура воздуха - +15 градусов.

С понедельника 28 октября температура воздуха по стране начнет снижаться. В Киеве, например, в понедельник опустится до +12 градусов, вторник - +10 градусов, среду - +8 градусов. К концу недели ночью будут заморозки.

Зимой Украине ожидают рекордные за последние 30 лет морозы. Холод принесут ветра с территории Сибири.

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Дата
26
октября

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  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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