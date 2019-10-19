В Украине прогнозируют рекордные морозы зимой

Зимой Украину ожидают рекордные за последние 30 лет морозы.
Холод принесут ветры с территории Сибири. Об этом сообщает Укргидрометцентр в Facebook.
"В январе-феврале 2020 температура упадет до предельного минимума. Ожидаются мощные снегопады", - говорится в сообщении.
Метеоролог Светлана Краковская подчеркнула, что все чаще в Украину заносит сухой горячий воздух с юга или холодный из Арктики. Именно поэтому теперь часто случаются волны чрезвычайного тепла или холода.
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"Если раньше погоду в Украине преимущественно формировали воздушные массы, которые двигались с запада на восток - с океана, обеспечивая достаточно мягкий климат, то сейчас все чаще к нам заносит сухой горячий воздух с юга или холодный из Арктики. Именно поэтому теперь так часто случаются волны чрезвычайного тепла или холода", - отметила она.
В выходные 19-20 октября в Украине ожидают сухую и теплую погоду с высокой дневной температурой. Осадков не будет.
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