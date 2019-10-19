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суббота, 19 октября 2019 14:32

В Украине прогнозируют рекордные морозы зимой

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В Украине прогнозируют рекордные морозы зимой
В Украине ожидают самые мощные за 30 лет морозы. Фото: Chesk

Зимой Украину ожидают рекордные за последние 30 лет морозы.

Холод принесут ветры с территории Сибири. Об этом сообщает Укргидрометцентр в Facebook.

"В январе-феврале 2020 температура упадет до предельного минимума. Ожидаются мощные снегопады", - говорится в сообщении.

Метеоролог Светлана Краковская подчеркнула, что все чаще в Украину заносит сухой горячий воздух с юга или холодный из Арктики. Именно поэтому теперь часто случаются волны чрезвычайного тепла или холода.

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"Если раньше погоду в Украине преимущественно формировали воздушные массы, которые двигались с запада на восток - с океана, обеспечивая достаточно мягкий климат, то сейчас все чаще к нам заносит сухой горячий воздух с юга или холодный из Арктики. Именно поэтому теперь так часто случаются волны чрезвычайного тепла или холода", - отметила она.

В выходные 19-20 октября в Украине ожидают сухую и теплую погоду с высокой дневной температурой. Осадков не будет.

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  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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