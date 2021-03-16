Свидание для мужчины едва не обернулось похищением: подробности

Инцидент произошел в Святошинском районе столицы. Фото: Патрульная полиция Киева

В Киеве двое злоумышленников пытались похитить мужчину, который пришел на свидание к девушке.

Об этом сообщила патрульная полиция города.

"Получили вызов от обеспокоенных граждан о том, что неизвестные люди бьют и пытаются затолкать мужчину в автомобиль Toyota. В Киеве ввели план "Перехват", - говорится в сообщении.

Нападающих задержали. Пострадавший рассказал, что познакомился с девушкой в ​​соцсети и договорился о свидании. Но вместо нее на встречу пришли двое неизвестных, которые начали угрожать вывезти его за город.

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Вызовом полиции завершилось свидание и на ул. Арсенальной в столице. Женщина познакомила с мужчиной в интернете и пригласила его домой. Тот ворвался в помещение и начал угрожать ей и ее подруге.