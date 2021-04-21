Столичный парк утонул в цвету деревьев: яркие фото

Фото: КП по СЗН Днепровского района

В парке Победа, расположенном в Днепровском районе Киева, цветут деревья.

Весенними фото поделилось коммунальное предприятие по содержанию зеленых насаждений Днепровского района.

"А так цветет парк Победа. Настоящая сказка, не так ли?", - говорится в описании фотографий.

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В ботаническом саду столицы им. академика Александра Фомина зацвели первые магнолии. Здесь собрана одна из крупнейших коллекций магнолиевых деревьев.