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пятница, 26 февраля 2021 09:43

Столичное такси смело мужчину на пешеходном переходе: появилось видео

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В Киеве на перекрестке ул. Амвросия Бучмы и Ивана Миколайчука водитель службы такси Uber сбил мужчину на зебре, который переходил дорогу на зеленый сигнал светофора.

ДТП произошло 25 февраля, сообщили в Facebook-сообществе dtp.kiev.ua.

Автор: Автопатруль Майдан
  Водитель такси сбил мужчину на регулируемом пешеходном переходе
Водитель такси сбил мужчину на регулируемом пешеходном переходе

"Пострадавшему потребовалась помощь медиков. На месте работали полиция и общественная организация "Автопатруль Майдан", - говорится в посте.

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На просп. Академика Палладина, возле рынка Троицкий, на пешеходном переходе BMW сбил пешехода. Избегая наезда, водитель резко взяла руль вправо, но все равно задел пешехода. Кроме того, машина пересекла весь проспект, тротуар, переехала железное ограждение и передним бампером уперлась в стену киоска уже на территории рынка.

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