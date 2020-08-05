Штанга троллейбуса в Киеве разбила лобовое стекло автомобиля

Штанга троллейбуса отпала на ходу и отлетела в машину, которая двигалась позади. Фото: "Киевпастранс"

В Киеве на ул. Ильенко штанга троллейбуса отлетела в лобовое стекло автомобиля, ехавшего позади.

Соответствующее видео появилось на странице в Facebook "Киев Оперативный".



"Едешь такой за троллейбусом и тут бац - улетает штанга прямо в лобовое стекло. Привет" Киевпасстрансу". Разве такие троллейбусы должны курсировать по городу?", - говорится в сообщении.



Стекло машины разбито, из пассажиров никто не пострадал.

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1 августа на Лесном массиве в Киеве Mersedes влетел в маршрутку. В легковушке был водитель и 2 пассажира, их бессознательных вырезали из машины, на момент приезда "скорой" все были живы, их отправили в больницу.