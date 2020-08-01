В Киеве Mersedes в лоб протаранил маршрутку: показали видео

В Киеве Mersedes влетел в маршрутку. Фото: скриншот с видео

1 августа на Лесном массиве в Киеве Mersedes влетел в маршрутку.

В легковушке был водитель и 2 пассажира, их бессознательных вырезали из машины, на момент приезда "скорой" все были живы, их отправили в больницу. В маршрутке пассажиров не было. Об этом сообщает "Стоп коррупции".

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"Около 12:00 легковушка выскочила на встречную полосу, где лоб в лоб влетел в 415-ю маршрутку. В салоне маршрутки пассажиров не было. По словам свидетелей, у пассажира Мersedes сильно повреждена нога", - сказано в сообщении.

Все подробности ДТП устанавливает полиция.

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