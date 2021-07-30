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пятница, 30 июля 2021 10:35

Стало известно, кто взорвал себя в недостроенной психушке

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Стало известно, кто взорвал себя в недостроенной психушке
Предварительная квалификация дела - самоубийство. Фото: Нацполиция

В результате взрыва на территории психиатрической больницы Киева погиб 21-летний киевлянин. Пока что дело квалифицировали как самоубийство.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

"Предварительно установили, что на крыше корпуса психиатрической больницы в результате взрыва неустановленного устройства погиб местный житель 2000 года рождения. После судебно-медицинской экспертизы установят окончательную причину смерти мужчины", - говорится в сообщении.

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На месте трагедии работали следственно-оперативные группы, взрывотехники, кинологи и врачи.

Проводят необходимые мероприятия для установления обстоятельств этого происшествия.

Взрыв прогремел по ул. Кириловской в Подольском районе столицы 29 июля около 23:00. Все произошло в недостроенной психбольнице на территории парка "Кирилловский Гай". Взрыв был настолько сильным, что его слышали в Шевченковском и Соломенском районах. В тот вечер там якобы гуляли парень с девушкой. Взорвалось, когда она вышла на улицу из недостроя. Парень якобы сам себя подорвал и скончался на месте.

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