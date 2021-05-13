Сквер Небесной Сотни больше не принадлежит государству

На Мурали у сквера изображен портрет погибшего во время Майдана Сергея Нигояна. Фото: "Радио Свобода"

Сквер Небесной Сотни передали в коммунальную собственность территориальной общины Киева. Такое решение поддержали 87 депутатов Киевсовета на заседании 13 мая.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

"Этот процесс (передачи сквера. - Gazeta.ua) сопровождался значительным общественным резонансом, поэтому совместными действиями территориальной общины, городской власти было сделано все возможное, чтобы вернуть земельный участок сквера в коммунальную собственность. Сквер функционирует как современное и динамическое публичное пространство - место проведения конференций, мастер-классов, концертов, кинопоказов, художественных выставок", - сказал секретарь КГГА, соавтор проекту решения Владимир Бондаренко.

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В дальнейшем КГГА должна инициировать процедуру передачи земельного участка из государственной собственности в коммунальную и разработать проект землеустройства по изменению целевого назначения участка. Это нужно "для реконструкции и обустройства сквера без права капитальной застройки его наземной части", добавила пресс-служба.

"Проект реконструкции и обустройства сквера будет разрабатываться с привлечением общественности, а решение будет приниматься на основании результатов архитектурного конкурса", - говорится в сообщении.

В 2014 году местные жители своими силами и за собственные средства обустроили сквер Небесной Сотни по ул. Михайловской, 24-26. В то же время действовало решение суда от 14 октября 2014 года, что оставляло в силе планы застройщика по строительству. 31 мая 2015 мэр Киева Виталий Кличко заверил, что в сквере Небесной сотни ничего не будут. 24 сентября 2015 года Киевсовет разорвал договор аренды земельных участков по ул. Михайловской, 24-26 с ООО "УКРинвестресурс" и создала сквер на этом месте.