Считали без вести пропавшим: киевлянин три года жил в плену квартирных мошенников

Будут судить группу мошенников, которые незаконно удерживали жителей столицы для завладения их жильем. Совершали преступления в течение 2017-2021 годов.

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Фото: Киевская городская прокуратура

"Имея целью завладения столичной недвижимостью, группа лиц отслеживала информацию об одиноких киевлян и лиц с наркотической или алкогольной зависимостью, выбирая среди них потенциальных жертв. Злоумышленники насильно удерживали потерпевших в частном доме на территории Николаевской области, регулярно применяя к ним психологическое и физическое насилие", - говорится в сообщении.

Одного из пострадавших преступники удерживали в доме почти три года. Все это время мужчину разыскивали как без вести пропавшего.

"На протяжении указанного периода злоумышленникам удалось завладеть четырьмя объектами недвижимости на общую сумму более 5,5 миллионов гривен, среди которых и квартира, принадлежащая территориальной общине Киева как выморочное наследство", - добавили в прокуратуре.

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Также правоохранители предупредили еще одну попытку мошеннического завладения квартирой стоимостью 1,2 млн грн.

Обвинительный акт в отношении трех фигурантов направлен в суд. Материалы по четвертому участнику преступной группы выделены в отдельное производство и он объявлен в розыск.

За содеянное мошенникам грозит лишение свободы до 15 лет с конфискацией имущества.

О найденном в Николаеве 52-летнем киевлянине, которого насильно удерживали ради квартиры, стало известно в апреле этого года. Похитители - уроженцы Николаевской области и Запорожья, 1958, 1974 и 1969 годов рождения.