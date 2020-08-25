Рестораны обвинили Glovo в неуплате долгов

Сеть заведений готовит иск в суд. Фото: с официальной страницы в Facebook Glovo

Гендиректор сети ресторанов Mario's Полина Левицкая обвинила сервис доставки Glovo в неуплате задолженности, сумма которой составляет 170 тыс. грн.

Соответствующий пост появился на странице в Facebook руководительницы ресторанами.

"Наши рестораны с начала этого года не получили ни одной гривни от Glovo. Общий долг Glovo нам составляет 170 тыс. грн. Письма остаются без ответа, звонить некуда", - заявила Левицкая.

Она также предположила, что другие рестораны молча пытаются вернуть свои средства, не афишируя проблемы. Сейчас сеть готовит судебные иски от каждого ресторана.



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В октябре 2018 года в Киеве заработал испанский сервис доставки "Глово". С его помощью можно получить еду, медикаменты, продукты.