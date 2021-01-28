Рабочие упали в шахту лифта: один умер

В Киеве двое мужчин упали в шахту лифта.
Трагедия произошла 27 января на строительстве в Святошинском районе, сообщили в столичном Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
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"Двое мужчин упали в шахту лифта ориентировочно с 7-8 этажа. 23-летний юноша госпитализирован в больницу с переломом левой бедренной кости, закрытой черепно-мозговой травмой и закрытой травмой грудной клетки", - говорится в сообщении.
Известно, что 31-летний мужчина от полученных травм скончался.
22 ноября, в одном из гипермаркетов Святошинского района оборвался лифт. В результате трагедии погиб 52-летний грузчик торгового центра.
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