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четверг, 28 января 2021 13:33

Рабочие упали в шахту лифта: один умер

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Рабочие упали в шахту лифта: один умер
31-летний мужчина от полученных травм скончался Фото: pixabay.com

В Киеве двое мужчин упали в шахту лифта.

Трагедия произошла 27 января на строительстве в Святошинском районе, сообщили в столичном Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

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"Двое мужчин упали в шахту лифта ориентировочно с 7-8 этажа. 23-летний юноша госпитализирован в больницу с переломом левой бедренной кости, закрытой черепно-мозговой травмой и закрытой травмой грудной клетки", - говорится в сообщении.

Известно, что 31-летний мужчина от полученных травм скончался.

22 ноября, в одном из гипермаркетов Святошинского района оборвался лифт. В результате трагедии погиб 52-летний грузчик торгового центра.

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