В гипермаркете Киева оборвался лифт, есть погибшие

В результате обрыва лифта погиб 52-летний мужчина. Фото: pixabay.com

Вчера, 22 ноября, в одном из гипермаркетов Святошинского района оборвался лифт. В результате трагедии погиб 52-летний грузчик торгового центра.

Об этом сообщил Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева.

"Кабина лифта, в которой он находился, пролетела 6 метров и упала на скорости в шахту. Шансов выжить у мужчины было мало. Он умер до приезда "скорой", - говорится в сообщении.

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В Киеве, на ул. Митрополита Шептицкого, 24-В, оборвался трос лифта. На момент падения в лифте находился человек. Экстренное торможение спасло его от смерти.