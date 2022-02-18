Продержалась дольше всех: под Офисом президента "исчезает" праздничная локация

Фото: Ольга Косова, "Вечерний Киев"

В Киеве на ул. Банковой праздничный городок "Николай принимает друзей" официально завершил свою работу.

Оно проработало два месяца. Его начали устанавливать еще 9 декабря 2021 года, пишет "Вечерний Киев".

Отмечается, что эта новогодняя локация продержалась дольше всех.

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С главной елки возле Офиса президента уже сняли 125 игрушек. С площади вывозят домики, где продавали еду, напитки и сувениры, а также где размещалась резиденция Святого Николая с фотозоной.

С катка сняли лед, теперь там стоит деревянный каркас. Почти полностью разобрали карусель, от нее остались лишь некоторые элементы.

Главную елку Украины 2022 зажгли 18 декабря. Елку в этом году украсили по тематике Рождества. Стоила елка и декорации 25-27 млн грн. Организаторы утверждают, что "такую елку в мире еще не делали". Высотой елка 30 м. Праздничное дерево принарядили 10 тыс. игрушек красного и золотого цветов. Гирлянда теплого света протяженностью 10 км в виде большого купола. 17 января начали демонтировать главную елку страны. Также рабочие убирают и новогодний городок рядом.