Поминальные дни в Киеве: обнародовали график

На городских кладбищах начинается подготовка к проведению поминальных дней в 2021 году. Фото: Лилия Шпотенко, Gazeta.ua

На кладбищах Киева начинается подготовка к проведению поминальных дней с 9 до 12 мая 2021 года.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

"Запланировано очистить от мусора 541 га территорий, снять аварийные деревья, кронировать и избавить от омелы 331 дерево, благоустроить 454 воинские захоронения и мемориалы, подготовить и запустить более 67 километров поливочных водопроводов, отремонтировать и покрасить 90 контейнеров для мусора, обустроить ограждения, ворота, калитки, арки, фасады, бордюры, общественные туалеты", - говорится в сообщении.

Поминальные дни пройдут на кладбищах по следующему графику:

9 мая - на Пироговском, Корчеватском, Мышеловском, Чапаевском, Северном, Лесном, Пуща-Водицком, Мемориале на могиле Неизвестного солдата в Парке Вечной Славы, Южном, Святошинском, Братском, Михайловском, Соломенском, Совском, Шулявскому, Военном, Старообрядном, на кладбище Государственного историко-мемориального Лукьяновского заповедника.

10 мая - на Дарницком, Позняковском, Бортничанском, Выгуровском, Троещинском, Зверинецком, Куреневском, Жулянскому, Беличанскому.

11 мая - на Байковом, СКП "Киевский крематорий", Быковнянском.

12 мая - на Городском.

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