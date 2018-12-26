Показали наглых охотников на опрометчивых женщин

Воры тащат телефоны из карманов. ФОТО: Киев Оперативный

В сети показали фото дерзких столичных воров, которые крадут телефоны прямо из карманов пальто.

"Периодически "работают" на Оболони и "подрабатывают" на Виноградаре. Любят магазины типа Eva, Humana, "Красный Маркет". Основная цель - женщины с детьми или дамы (за 45) с телефонами, которые, не колеблясь, бросают себе в карманы пальто", - пишет "Киев Оперативный" в Facebook.

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6 декабря в Киеве у женщины украли iPhone XS, пока она выбирала постель в стоковом магазине в районе Вырлицы.