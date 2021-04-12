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понедельник, 12 апреля 2021 19:15

Поймали банду наркоторговцев с "товаром" на 11 млн
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В столице задержали группу лиц за сбыт наркотиков на территории Киева и Одессы.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

Фото: Полиция Киева

Среди фигурантов - трое ранее несудимых мужчин: 46-летний киевлянин, 33-летний и 22-летний одесситы. По местам их жительства и в автомобилях провели 3 обыски.

"Обнаружили и изъяли 14 полиэтиленовых пакета с веществом, похожим на кокаин, 2 пакета с веществами белого цвета и зеленого цвета, 24 пакета с таблетками желтого, синего, розового и коричневого цвета. По ценам "черного" рынка стоимость изъятого составляет около 11 миллионов гривен", - говориться в сообщении.

2 одесситам суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей, киевлянину - круглосуточный домашний арест. За содеянное им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Служба безопасности Украины разоблачила мощную наркогруппировку в Киевской области, ежемесячная "прибыль" которой составила почти 70 млн грн. Для продажи готового товара дельцы создали 3 интернет-магазина. Авторизацию виртуальных услуг клиенты получали по предварительной договоренности через колл-центр участников группировки. Правоохранители задержали 9 организаторов и активных участников группы.

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