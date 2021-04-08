Полиция за 6 недель конфисковала почти 28 т кокаина на $16,5 млрд

Одна из изъятых партий кокаина / CNN

Полиция Бельгии конфисковала почти 28 т кокаина, стоимостью $1,65 млрд. Это произошло после получения доступа к зашифрованной телефонной сети, которой пользовались преступники.

За 6 недель, прошедших с 20 февраля, полиция изъяла 27,64 т кокаина в порту Антверпена, включая рекордную партию, почти 11 т, в ночь со 2 на 3 апреля. Об этом пишет CNN.

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"В ходе расследования потенциальной преступной организации, которую подозревают в умышленном представлении зашифрованных телефонов уголовном среде, полиции удалось взломать зашифрованные сообщения от фирмы Sky ECC", - говорится в заявлении правоохранителей.

Это не первый случай, когда правоохранители проникают на зашифрованную платформу, которую используют преступники. В прошлом году агентства во Франции и Нидерландов проникли на платформу под названием EncroChat и поделились данными через "Европол", что позволило полиции отслеживать личные сообщения преступников, включая фото и миллионы сообщений.

По данным Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании, EncroChat предлагал безопасный обмен мгновенными сообщениями с мобильных телефонов. Это был "криминальный рынок", который использовали 60 тыс. человек по миру для координации распространения незаконных товаров, отмывания денег и заговоров с целью убийства соперников. В июле прошлого года Агентство заявило, что осуществило 746 арестов и изъяло $68 млн наличными, 77 единиц огнестрельного оружия и свыше 2 т наркотиков.