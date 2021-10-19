Почему увеличилась смета на строительство Подольского моста - объяснил заместитель главы КГГА

 
Ексклюзивы
1/5
Отставка Разумкова - этап усмирения
Отставка Разумкова - этап усмирения
4 Просмотров: 450
Подозрений нет: последние подробности в деле о вероятном изнасиловании с участием полицейского
Подозрений нет: последние подробности в деле о вероятном изнасиловании с участием полицейского
Просмотров: 378
Смерть брата погибшего мэра Кривого Рога: что рассказали коллега и полиция
Смерть брата погибшего мэра Кривого Рога: что рассказали коллега и полиция
Просмотров: 990
Трехдневными гонками на Киевщине закрыли велосезон
Трехдневными гонками на Киевщине закрыли велосезон
Просмотров: 234
Власть угождает Фирташу, немецкие супермаркеты потеснят АТБ, трагедия в Карпатах - что о нас пишут в мире
Власть угождает Фирташу, немецкие супермаркеты потеснят АТБ, трагедия в Карпатах - что о нас пишут в мире
Просмотров: 13429
"Вышел на биржу, где к нему присматриваются инвесторы": политическое будущее Разумкова определят считанные недели
"Вышел на биржу, где к нему присматриваются инвесторы": политическое будущее Разумкова определят считанные недели
1 Просмотров: 1818
"К чему не дотронься - грибок на грибке. Жесть": как дом в Киеве покрылся плесенью и убивает жителей
"К чему не дотронься - грибок на грибке. Жесть": как дом в Киеве покрылся плесенью и убивает жителей
Просмотров: 2997
Легковушка врезалась в эвакуатор и сгорела дотла: показали последствия ДТП с четырьмя погибшими
Легковушка врезалась в эвакуатор и сгорела дотла: показали последствия ДТП с четырьмя погибшими
Просмотров: 1107
Порошенко плел сети, Разумкову подарили "змею", Зеленский поехал на передовую - как прошла неделя политиков
Порошенко плел сети, Разумкову подарили "змею", Зеленский поехал на передовую - как прошла неделя политиков
Просмотров: 1179
"Только не бейте энкаведистов": воспроизвели бой УПА против советских оккупантов
"Только не бейте энкаведистов": воспроизвели бой УПА против советских оккупантов
Просмотров: 3042
Фото
Все фото
3
13
15
5
20
Вооруженный мужчина ворвался в приемную депутата от &quot;Слуги народа&quot;
Вооруженный мужчина ворвался в приемную депутата от "Слуги народа"
Трехдневными гонками на Киевщине закрыли велосезон
Трехдневными гонками на Киевщине закрыли велосезон
&quot;К чему не дотронься - грибок на грибке. Жесть&quot;: как дом в Киеве покрылся плесенью и убивает жителей
"К чему не дотронься - грибок на грибке. Жесть": как дом в Киеве покрылся плесенью и убивает жителей
В Киеве умерла эпатажная 73-летняя светская львица
В Киеве умерла эпатажная 73-летняя светская львица
&quot;У нас полетели снаряды&quot; - в Киеве прошел многотысячный марш ко Дню защитников и защитниц
"У нас полетели снаряды" - в Киеве прошел многотысячный марш ко Дню защитников и защитниц
Видео
Все видео
Министр обороны США прибыл в Киев
Министр обороны США прибыл в Киев
Столичные школьники запустили флешмоб, спев песню о Бандере
Столичные школьники запустили флешмоб, спев песню о Бандере
Парочка шокировала выходкой в киевском метро
Парочка шокировала выходкой в киевском метро
Рабочие завода "Большевик" вышли на протест против уничтожения предприятия
Рабочие завода "Большевик" вышли на протест против уничтожения предприятия
Вагон залит кровью: в киевском метро произошло ЧП - видео
Вагон залит кровью: в киевском метро произошло ЧП - видео
Интервью
1/5
"Газпром режет золотую курицу. Немцы плюнут и начнут закупать сжиженный газ у США" - Игорь Эйдман
"Газпром режет золотую курицу. Немцы плюнут и начнут закупать сжиженный газ у США" - Игорь Эйдман
Просмотров: 3591
"Ермак, Смирнов и Татаров убивают судебную реформу" - Жернаков
"Ермак, Смирнов и Татаров убивают судебную реформу" - Жернаков
Просмотров: 1386
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
1 Просмотров: 1494
Петраковщина: что нужно знать о кризисе "Барселоны"
Петраковщина: что нужно знать о кризисе "Барселоны"
Просмотров: 639
Украина не готова к новой волне коронавируса
Украина не готова к новой волне коронавируса
3 Просмотров: 1035
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
14 октября 2021
Просмотров: 954
Мадонни метрополітену
Давніше, коли краще бачив, забавлявся ось чим. Вранці, підіймаючись ескалатором нагору на станції метро Шулявська, колекціонував очима дівчат, які ...
вторник, 19 октября 2021 17:22

Почему увеличилась смета на строительство Подольского моста - объяснил заместитель главы КГГА

  Комментировать
Почему увеличилась смета на строительство Подольского моста - объяснил заместитель главы КГГА
Заместитель Виталия Кличко Александр Густелев назвал причину подорожания Подольского моста

В обновленном проекте Подольско-Воскресенского мостового перехода появились новые объекты. Также на стоимость строительства повлияли подорожание строительных материалов, повышение зарплат в Украине и ряд других причин.

Об этом заявил в интервью LB заместитель Виталия Кличко Александр Густелев.

"Что касается стоимости объекта, есть ряд причин подорожания. Проект делали более 5 лет тому назад. Сейчас его откорректировали с учетом потребностей растущего числа жителей левого берега. В частности, будет построен еще один съезд и заезд на мост с жилого массива Троещина, на ул. Бальзака. Таким образом, жители левого берега получат более удобное сообщение мостом. Также предусмотрено дальнейшее строительство тоннелей Подольско-Выгуровской линии. Напомню, что в составе строительства мостового перехода уже обустроены в основных конструкциях 3 станции будущей четвертой линии метрополитена", - рассказал Густелев.

Второй причиной подорожания проекта он назвал изменения строительных норм.

"За это время вступили в силу новые государственные нормативы строительства (ГСН и ГСТУ), повышающие требования к строительству, а следовательно - конечную стоимость моста", - отметил заместитель главы КГГА.

Также, по его словам, на стоимость работ повлияло повышение зарплат в Украине, и в частности в строительной отрасли. Кроме того, в последнее время наблюдается рост цен на строительные материалы.

Как сообщалось, 13 октября Киевская городская государственная администрация своим распоряжением №2152 утвердила новый проект строительства Подольского мостового перехода через Днепр в Киеве. Согласно смете, стоимость строительства возросла с 11,2 до 19,9 млн грн.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко поставил жесткое требование до конца года открыть автотранспортное сообщение по Подольско-Воскресенскому мосту.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Почему увеличилась смета на строительство Подольского моста - объяснил заместитель главы КГГА». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
октября

"Люди барахтались в холодной воде, некоторые погибли сразу" - посадили капитана, катер которого утонул возле Затоки

Нобелевскую премию по медицине ошибочно дали другому

"Шахтер" дважды шокировал "Реал"

Как судили диктатора: его обвинили в смерти 148 лиц

Самое читаемое
Власть угождает Фирташу, немецкие супермаркеты потеснят АТБ, трагедия в Карпатах - что о нас пишут в мире
Власть угождает Фирташу, немецкие супермаркеты потеснят АТБ, трагедия в Карпатах - что о нас пишут в мире
6
 Просмотров: 13438
Цибульская в бикини показала, как совмещает работу и отдых в Турции
Цибульская в бикини показала, как совмещает работу и отдых в Турции
5
 Просмотров: 13106
Гороскоп на 18-24 октября: кто влюбится и разбогатеет
Гороскоп на 18-24 октября: кто влюбится и разбогатеет
 Просмотров: 9315
После долгих выходных Нацбанк изменил курс валют
После долгих выходных Нацбанк изменил курс валют Просмотров: 8118
200 человек обнажились для флешмоба у Мертвого моря
200 человек обнажились для флешмоба у Мертвого моря
10
 Просмотров: 4779
Новости Киева
Вооруженный мужчина ворвался в приемную депутата от "Слуги народа"
Вооруженный мужчина ворвался в приемную депутата от "Слуги народа"
3
 Просмотров: 288
Депутаты от "Слуги народа" способствуют продаже "Большевика" - активисты под ВРУ
Депутаты от "Слуги народа" способствуют продаже "Большевика" - активисты под ВРУ Просмотров: 108
Министр обороны США прибыл в Киев
Министр обороны США прибыл в Киев
 Просмотров: 324
Киев приближается к "красной" зоне карантина
Киев приближается к "красной" зоне карантина Просмотров: 297
Трехдневными гонками на Киевщине закрыли велосезон
Трехдневными гонками на Киевщине закрыли велосезон
13
 Просмотров: 234
Больше всего комментируют
14
Форум жены Зеленского стоил 3 млн грн - как годовое питание школы
4
"Сюжет не слишком" - Зеленский прокомментировал расследование журналистов о своих офшорах
4
"Педофил и наркоман" - "слуга" Дмитрук обозвал покойного Ройтбурда
4
Отставка Разумкова - этап усмирения
3
"Хочу всех успокоить" - Зеленский о ценах на газ
Голосов: 6972
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть