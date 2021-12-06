Определили города мира с самым грязным воздухом. Украинский среди них

 
Ексклюзивы
1/5
Самый длинный рейд в истории и самое большое количество женщин: 30 поразительных фактов о ВСУ
Самый длинный рейд в истории и самое большое количество женщин: 30 поразительных фактов о ВСУ
Просмотров: 1476
"Пуля вошла в правый глаз. Металлическая пластина закрывает пол черепа": как среди гор реабилитируют ветеранов
"Пуля вошла в правый глаз. Металлическая пластина закрывает пол черепа": как среди гор реабилитируют ветеранов
Просмотров: 6282
"Ахметову давно надо дать по рукам" - Бессмертный
"Ахметову давно надо дать по рукам" - Бессмертный
1 Просмотров: 1440
Непонятно, есть ли Путин в списке врагов Зеленского. Это пугает и огорчает
Непонятно, есть ли Путин в списке врагов Зеленского. Это пугает и огорчает
Просмотров: 1179
Гончаренко в холодном море, Фирсов с голым торсом, а Богдан на вечеринке с кальяном - неделя политиков в фото
Гончаренко в холодном море, Фирсов с голым торсом, а Богдан на вечеринке с кальяном - неделя политиков в фото
Просмотров: 4356
"Второго срока Зеленскому не видать" - Бессмертный
"Второго срока Зеленскому не видать" - Бессмертный
3 Просмотров: 1179
"Слава Богу, пока не обстреливали всерьез": последнее видео погибшего на Донбассе Валерия Геровкина
"Слава Богу, пока не обстреливали всерьез": последнее видео погибшего на Донбассе Валерия Геровкина
Просмотров: 1521
Как столичных школьников посвятили в кадеты: фото
Как столичных школьников посвятили в кадеты: фото
Просмотров: 1476
"Надо привести в порядок бомбоубежища" - Бессмертный о возможной атаке России
"Надо привести в порядок бомбоубежища" - Бессмертный о возможной атаке России
Просмотров: 981
Без замполитов, оркестров и выкорчевывания пней. Как можно изменить украинскую армию за 10 лет
Без замполитов, оркестров и выкорчевывания пней. Как можно изменить украинскую армию за 10 лет
Просмотров: 1467
Фото
Все фото
9
17
17
9
3
Снегопад в Киеве вывел на дорогу более 300 спецмашин: фото чисток
Снегопад в Киеве вывел на дорогу более 300 спецмашин: фото чисток
Что рекламировали в Киеве 1907-го - подборка фото
Что рекламировали в Киеве 1907-го - подборка фото
Как столичных школьников посвятили в кадеты: фото
Как столичных школьников посвятили в кадеты: фото
Показали снос завода &quot;Арсенал&quot; в столице
Показали снос завода "Арсенал" в столице
После акций под Офисом президента устанавливают ярмарку
После акций под Офисом президента устанавливают ярмарку
Видео
Все видео
"По-русски разговаривай. Ты что, хамло?": таксист прогнал пассажиров-украинофобов
"По-русски разговаривай. Ты что, хамло?": таксист прогнал пассажиров-украинофобов
Тимошенковский депутат-антиваксер устроил скандал в аэропорту
Тимошенковский депутат-антиваксер устроил скандал в аэропорту
Обыски в КГГА не затронули департамент, возглавляемый человеком Ермака
Обыски в КГГА не затронули департамент, возглавляемый человеком Ермака
Невъездная в Украину россиянка решила во второй раз испытать судьбу
Невъездная в Украину россиянка решила во второй раз испытать судьбу
На границе Украины завернули московского блогера
На границе Украины завернули московского блогера
Интервью
1/5
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
2 Просмотров: 5481
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
Просмотров: 1152
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
Просмотров: 2556
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
2 Просмотров: 3744
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Просмотров: 909
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
06 декабря 2021
Просмотров: 54
Не хотіли образити
"Я поважаю людей, які справді згадують жертв Голодомору й запалюють свічку. Але щиро. І не кричать, які вони правильні, а після сторіз зі свічкою ...
понедельник, 06 декабря 2021 16:54

Определили города мира с самым грязным воздухом. Украинский среди них

  Комментировать
Определили города мира с самым грязным воздухом. Украинский среди них
Киев – в двадцатке городов мира с самым грязным воздухом Фото: pixabay.com

В понедельник, 6 декабря, Киев занял 11 место рейтинга городов по уровню загрязнения воздуха. Индекс загрязнения составил 135 при норме 50.

Об этом свидетельствуют данные мирового рейтинга чистоты воздуха Iqai.

Состояние воздуха характеризуется как "нездоровое для чувствительных групп".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве на Осокорках создадут современный парк почти на 300 га

При таком уровне загрязнения людям с заболеваниями дыхательной системы советуют надевать респираторы, в помещениях закрывать окна и включать очистители воздуха. А также отменить спортивные занятия на открытом воздухе.

На первом месте рейтинга оказался китайский город Чэнду. Показатель загрязнения воздуха был более 200. На втором месте - Лахор (Пакистан), на третьем - Дели (Индия).

Одесса и Одесская область заняли третье место во всеукраинском рейтинге городов с наиболее загрязненным воздухом. Хуже только в Мариуполе и Каменском Днепропетровской области.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Определили города мира с самым грязным воздухом. Украинский среди них». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
декабря

День Вооруженных сил Украины: история праздника и планы на будущее

Зрители плевали в воду, в которой плавали россияне. Состоялся самый кровавый матч по водному поло

Нашли бесценный бюст царицы

В школе шпионов учили убивать зонтиком и ручкой

Самое читаемое
Для учебных заведений изменяют карантинные ограничения: подробности
Для учебных заведений изменяют карантинные ограничения: подробности Просмотров: 61011
Экс-возлюбленная Неймара в бикини ошеломляет пышным бюстом и узкой талией
Экс-возлюбленная Неймара в бикини ошеломляет пышным бюстом и узкой талией
10
 Просмотров: 13068
Для невакцинированных украинцев начал действовать карантин
Для невакцинированных украинцев начал действовать карантин Просмотров: 10890
Украинцы будут сопротивляться. &quot;Мира&quot; на условиях РФ не будет - сетью распространяется масштабный флешмоб
Украинцы будут сопротивляться. "Мира" на условиях РФ не будет - сетью распространяется масштабный флешмоб
 Просмотров: 8784
Зеленский уволил Луценко с должности за отказ выдать Цемаха России
Зеленский уволил Луценко с должности за отказ выдать Цемаха России 4 Просмотров: 7308
Новости Киева
Киев и восемь областей выходят из красной зоны
Киев и восемь областей выходят из красной зоны Просмотров: 1035
"По-русски разговаривай. Ты что, хамло?": таксист прогнал пассажиров-украинофобов
"По-русски разговаривай. Ты что, хамло?": таксист прогнал пассажиров-украинофобов
 2 Просмотров: 2466
Укргидрометцентр объявил штормовое предупреждение
Укргидрометцентр объявил штормовое предупреждение Просмотров: 684
Снегопад в Киеве вывел на дорогу более 300 спецмашин: фото чисток
Снегопад в Киеве вывел на дорогу более 300 спецмашин: фото чисток
9
 Просмотров: 450
Синоптики зафиксировали редкое явление в Киевской области - фото
Синоптики зафиксировали редкое явление в Киевской области - фото Просмотров: 1764
Больше всего комментируют
4
Зеленский уволил Луценко с должности за отказ выдать Цемаха России
3
В Минобороны объяснили спокойную реакцию Украины на наращивание войск РФ
3
Мэр Полтавы прославляет Российскую империю, а в агрессии РФ обвиняет США
2
Обсудят безопасность Украины: назвали дату переговоров Байдена и Путина
2
"Вы - великие люди. Украина – непобедима," - Зеленский обратился к волонтерам
Голосов: 7075
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть