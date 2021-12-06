Определили города мира с самым грязным воздухом. Украинский среди них

Киев – в двадцатке городов мира с самым грязным воздухом Фото: pixabay.com

В понедельник, 6 декабря, Киев занял 11 место рейтинга городов по уровню загрязнения воздуха. Индекс загрязнения составил 135 при норме 50.

Об этом свидетельствуют данные мирового рейтинга чистоты воздуха Iqai.

Состояние воздуха характеризуется как "нездоровое для чувствительных групп".

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При таком уровне загрязнения людям с заболеваниями дыхательной системы советуют надевать респираторы, в помещениях закрывать окна и включать очистители воздуха. А также отменить спортивные занятия на открытом воздухе.

На первом месте рейтинга оказался китайский город Чэнду. Показатель загрязнения воздуха был более 200. На втором месте - Лахор (Пакистан), на третьем - Дели (Индия).

Одесса и Одесская область заняли третье место во всеукраинском рейтинге городов с наиболее загрязненным воздухом. Хуже только в Мариуполе и Каменском Днепропетровской области.