В Киеве на Осокорках создадут современный парк почти на 300 гектаров

Инициатива парка на Осокорках может послужить примером сохранения существующих экосистем. Фото: Krysha.ua

Инициатива создания на столичных Осокорках нового парка нашла поддержку на всех уровнях. В Киеве у озера Тягле появится новая благоустроенная зеленая зона площадью почти 300 га.

Об этом сообщили участники брифинга с участием представителей общественности и власти, состоявшегося 27 октября в Киеве.

"Дарницкий район имеет плотную застройку, плотный интенсивный трафик, малое количество зеленых зон – все это влияет на экологию района и микрорайона, поэтому мы поддерживаем создание зеленых зон. Ведь спальные районы – не только места, куда люди приходят ночевать", - отметил заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

В свою очередь, председатель парламентского Комитета по вопросам экологической политики и природопользования Олег Бондаренко подчеркнул, что инициатива парка на Осокорках может стать примером сохранения существующих экосистем.

"Комитет постоянно поддерживает вопросы сохранения и развития природно-заповедного фонда Украины. Этот парк, который, я надеюсь, появится в Киеве, должен стать не только большим и современным, а также должен стать примером для сохранения существующих экосистем и развития экосистем" , – отметил председатель комитета.

Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Александр Краснолуцкий также отметил важность воплощения экологических инициатив, направленных на сохранение и обогащение флоры и фауны в крупных городах.

"Министерство в своей программе ставит необходимость увеличения природно-заповедного фонда Украины до 15%. Поэтому создание новых парков и заказников Министерство всегда поддерживает", – сообщил Краснолуцкий.

Довольны началом реализации инициативы и представители общественных организаций, ведь это позволит упорядочить заброшенную территорию.

"К сожалению, территория вокруг озера Тягле находится в неудовлетворительном состоянии. Страдает от мусора, грязи и не дает жителям района возможности безопасно гулять вокруг этой территории", - подчеркнул председатель общественной организации "Национальный парк сохранения и обогащения флоры и фауны "Осокорки" Сергей Машовец.

На Осокорках планируют создать многофункциональный парк – с контактным зоопарком, зоной для рыбалки, возможностями активного отдыха и занятий спорта, игровыми площадками и зоной барбекю. К обсуждению обязательно привлекут жителей Дарницкого района, чтобы они высказались, каким хотят видеть парк и варианты досуга в нем. Деньги на реализацию инициативы планируют привлечь инвестиционные.

Всего после открытия парка ожидается до 3 миллионов его посетителей ежегодно.