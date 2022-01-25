"Ода зимнему Киеву": Потап презентовал трогательное видео о родном городе

Потап выпустил нежный трек "Київ" о родном городе. Фото: скриншот с видео

Украинский певец 40-летний Алексей Потапенко, известный как Потап, записал песню и отнял новый клип о Киеве.

Лирик-видео артист обнародовал в Youtube.

В клипе певец показал атмосферные панорамы зимней столицы с высоты птичьего полета. Для этого съемочная группа использовала специальные дроны.

На кадрах видны купола Михайловского собора, меч "Родины-мать", крест Владимира.

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Потопа отметил, что посвятил всем "эту оду зимнему Киеву" и пригласил "в полет над любимым городом на скорости сверхзвуковых дронов".

"Где бы я ни находился, всегда с гордостью говорю, что я родом из Киева. Я рассказываю о нем как посол, а киевская нотка есть во всем моем творчестве. Это город для каждого свой, и у каждого есть о нем история. Мой "Київ" – дневной и вечерний, летний и, как в этом видео, прекрасный зимний, ностальгическое воспоминание из детства и зарисовка современного мегаполиса", - говорится в описании видео.

Потап откровенно рассказал об отношениях жены Насти Каменских с бывшей супругой Ириной Горовой, которая родила ему сына Андрея.