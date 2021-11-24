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среда, 24 ноября 2021 15:07

"Зрелые отношения" - бывшая Потапа впервые раскрыла детали личной жизни

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Продюсер и экс-жена Потапа Ирина Горовая впервые поделилась деталями личной жизни. Она рассказала о новом романе.

Соучредитель Mozgi Group призналась, что счастлива не быть сейчас замужем. В интервью программе "О них все говорят" объяснила, почему так решила.

Автор: instagram.com/gorovaya_irina
  Продюсер и экс-жена Потапа Ирина Горовая впервые поделилась деталями личной жизни
Продюсер и экс-жена Потапа Ирина Горовая впервые поделилась деталями личной жизни

"Я настолько много отдала, а я человек, который отдает максимально, будто бокал наполнен был, и он опустел. Это не о плохо, это не о слезах, когда твоя энергия отдана. Сейчас, когда я ею насыщаюсь, это не о любви, не об отдаче, это о том, что ты самодостаточна и счастлива", - сказала она.

По словам звезды, у нее впервые в жизни такое состояние.

"Когда работаешь с артистом, ты всегда думаешь о нем, о проектах, а тут появился маленький кусок, когда ты думаешь только о себе", – объяснила Горовая.

После развода с Потапом в 2014 году она смогла с ним остаться в нормальных отношениях. На бизнесе это не сказалось, и каждый остался на своем месте.

Автор: instagram.com/gorovaya_irina
  После развода с Потапом в 2014 году Горовая смогла с ним остаться в нормальных отношениях. Они воспитывали двоих детей: Наталью и Андрея
После развода с Потапом в 2014 году Горовая смогла с ним остаться в нормальных отношениях. Они воспитывали двоих детей: Наталью и Андрея

Также продюсер поговорила и о новом романе. Она так и не призналась, кто стал ее избранником. Но отметила, что это "зрелые отношения".

"В таких отношениях, которые в том идеальном состоянии, о котором можно только мечтать. Это когда за год ты ни разу не занервничала. Вот вообще. Форму не будем выкладывать, но это просто та форма, которая, мне кажется, не может быть в 20 лет, не может быть в 30. Это зрелые отношения", – поделилась Горовая.

Она рассказала о том, что "с молодыми ей не интересно".

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"Не могу сказать, что я не могу на них смотреть: "О Боже", но я так много дружу с мужчинами, имею четкую дистанцию. Я себя не расплескиваю много на уровне энергии", - добавила бизнесвумен.

Продюсеры Алексей Потапенко и Ирина Горовая поженились в 1999-м. В 2008 году появился на свет сын Андрей. В 2016-м пара заявила, что развелась.

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