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четверг, 16 сентября 2021 15:13

"Должны быть точно не "военные действия" - Потап прокомментировал отношения Каменских с экс-женой Горовой
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Потап с первой женой Ириной Горовой и сыном Андреем.
Фото: @potapchiq
Потап с первой женой Ириной Горовой.
Потап и Каменских поженились в 2019 году.
Сыну Потапа Андрею 13 лет.

Украинский продюсер и музыкант Алексей Потапенко, сценическое имя Потап, откровенно рассказал об отношениях жены Насти Каменских с бывшей супругой Ириной Горовой, которая родила ему сына Андрея.

Потап не хочет, чтобы женщины дружили, говорится в его комментарии изданию КП.

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"Меня устраивает их общение. Если первая жена будет дружить с нынешней, это неправильно. Должны быть точно не "военные действия", но и не дружба. Это два разных периода жизни, системы отношений, разные женщины и взгляды на мир. Сейчас их отношения я бы назвал дипломатическим паритетом", - прокомментировал он.

С Горовой Потап был в браке с 2000-го по 2014 год. Вместе они воспитывают сына 14-летнего Андрея.

В 2015 году музыкант признался в романе с Каменских. Через четыре года они официально поженились.

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