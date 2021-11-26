"Убрать грудь": придумали, как декоммунизировать "Родину-мать"

Статуя "Родина-мать" на печерских холмах столицы является самым высоким монументальным сооружением в Европе и одним из самых известных туристических сооружений украинской столицы. Фото: УНИАН

Монумент "Родина-мать" в Киеве предлагают посвятить Архистратигу Михаилу.

Соответствующая петиция появилась на сайте Киевсовета 24 ноября. Ее автор – киевлянин Александр Артемов.

"Поскольку эта женщина выглядит достаточно мужеподобной, а еще и держит в руках щит и меч, несложно будет превратить ее в статую Архистратига Михаила - патрона нашего города. С этой целью убрать грудь, заменить советский герб гербом Киева и демонтировать крылья", - написал Артемов.

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По его словам, полный демонтаж статуи нецелесообразен.

"Начальный замысел и советская эстетика этого сооружения не отвечает современным политическим и идеологическим требованиям нашего общества. В то же время его демонтаж кажется нецелесообразным. Во-первых, поскольку оно прочно вписалось в очертания нашего города, во-вторых – по экономическим соображениям", - считает автор петиции.

По состоянию на 27 ноября петиция набрала только 49 подписей из необходимых для рассмотрения 6 тыс.

В прошлом году председатель Украинского института национальной памяти Антон Дробович заявлял, что снос серпа и молота с монумента "Родина-мать" в столице готовы профинансировать меценаты. В этом году в Минкульте утверждали, что демонтаж изображения является технологически сложным процессом. Он требует привлечения специализированных монтажных организаций со специальной техникой, значительных финансовых затрат и может привести к нарушению целостности памятника и искажения его внешнего вида.