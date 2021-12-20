С Каменских, Потапом и Святым Николаем: как крестили сына Осадчая и Горбунов

Телеведущая Екатерина Осадчая и ее муж Юрий Горбунов крестили сына 4-месячного Даниила. В День святого Николая супруги устроили настоящий праздник по этому случаю.

Пара пригласила в столичный храм близких, которые и поделились кадрами по церемонии в сети. В частности, крестины посетили музыкант и продюсер Потап, который является крестным отцом старшего общего сына Горбунова и Осадчей - Ивана, и его жена Настя Каменских. После церемонии гости отправились в ресторан.

"Крестили еще одного Горбунова", – подписала один из кадров Каменских.

Звездные родители и гости выбрали для обряда крещения наряды с национальными мотивами. Развлекал их аниматор, переодетый в Святого Николая.

Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

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Кто именно крестил Даниила, пока не сообщали.

Пара телеведущих Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов проводила отпуск в Италии. Отдыхали в Риме. Звездная пара демонстрировала, как проводит итальянский уик-энд. Для прогулки журналистка выбрала черные широкие брюки, белый свитер и темную куртку. Собрала волосы в хвост, а макияж решила не делать.