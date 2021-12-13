Осадчая с Горбуновым поделились яркими фото из "римских каникул"

Пара телеведущих Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов отправились в отпуск в Италию. Отдыхают в Риме.

Звездная пара демонстрирует в Instagram, как проводит итальянский уик-энд. Для прогулки журналистка выбрала черные широкие брюки, белый свитер и темную куртку. Собрала волосы в хвост, а макияж решила не делать.

"Римские каникулы. Наша семейная традиция. Рим в декабре – машина времени, телепортация в теплую осень", - подписала Осадчая яркие фото.

Фото: instagram.com/kosadcha

Ведущие прогуливались по городу и любовались архитектурными достопримечательностями.

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"20 тысяч шагов и 360 ступенек вверх и вниз. Рим - это город, в который можно возвращаться множество раз. А о том, что скоро Рождество, напоминают только елки, в Ватикане самая красивая", - поделилась женщина.

Журналистка 38-летняя Екатерина Осадчая поделилась эффектными кадрами. Звезда отправилась в Объединенные Арабские Эмираты, где прогулялась, в частности, по пустыне Абу-Даби. Телеведущая выгуляла наряд песочных оттенков. Для прогулки выбрала полупрозрачную молочную блузу с воланами на рукавах и светлые штаны-бананы. Дополнила образ классической шляпой.