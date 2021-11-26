На закате: Осадчая восхитила трендовым образом в пустыне Абу-Даби

Фото: instagram.com/kosadcha

Журналистка 38-летняя Екатерина Осадчая поделилась эффектными кадрами. Звезда отправилась в Объединенные Арабские Эмираты, где прогулялась, в частности, по пустыне Абу-Даби.

Телеведущая выгуляла наряд песочных оттенков. Фотографиями поделилась в Instagram. Для прогулки выбрала полупрозрачную молочную блузу с воланами на рукавах и светлые штаны-бананы. Дополнила образ классической шляпой.

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"В моей коллекции закатов однозначно не хватало заката в пустыне. Ни одна фотография не передаст величие пустыни. Сегодня почувствовали себя героями фильма "Дюна", – подписала Осадчая фото.

Звездные супруги Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов показали нежные фото. Пара ведущих летала отдыхать в Турцию, откуда и делилась яркими кадрами.