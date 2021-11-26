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пятница, 26 ноября 2021 12:56

На закате: Осадчая восхитила трендовым образом в пустыне Абу-Даби
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Телеведущая Екатерина Осадчая поразила эффектными снимками из пустыни
Фото: instagram.com/kosadcha
Телеведущая Екатерина Осадчая поразила эффектными снимками из пустыни
Телеведущая Екатерина Осадчая поразила эффектными снимками из пустыни
Телеведущая Екатерина Осадчая поразила эффектными снимками из пустыни
Телеведущая Екатерина Осадчая поразила эффектными снимками из пустыни

Журналистка 38-летняя Екатерина Осадчая поделилась эффектными кадрами. Звезда отправилась в Объединенные Арабские Эмираты, где прогулялась, в частности, по пустыне Абу-Даби.

Телеведущая выгуляла наряд песочных оттенков. Фотографиями поделилась в Instagram. Для прогулки выбрала полупрозрачную молочную блузу с воланами на рукавах и светлые штаны-бананы. Дополнила образ классической шляпой.

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"В моей коллекции закатов однозначно не хватало заката в пустыне. Ни одна фотография не передаст величие пустыни. Сегодня почувствовали себя героями фильма "Дюна", – подписала Осадчая фото.

Звездные супруги Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов показали нежные фото. Пара ведущих летала отдыхать в Турцию, откуда и делилась яркими кадрами.

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