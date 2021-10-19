"Твоей любви хватает на троих" - Осадчая с Горбуновым растрогали сеть фото с сыном

Звездные супруги Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов поделились нежными фото. Пара ведущих улетела отдыхать в Турцию, откуда и делятся яркими кадрами.

19 октября младшему сыну Осадчей и Горбунова Даниилу исполнилось два месяца. Телеведущие отметили это на турецком пляже. Поделились солнечными фото на фоне моря в Instagram.

"Даниилу сегодня два месяца. Так быстро летит время, а этого нежного возраста так мало, что хочется снимать каждое мгновение. Юра, спасибо, что твоей любви хватает на троих", - подписала Осадчая кадры.

Ведущий тоже опубликовал селфи с отдыха в сети.

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Фото: instagram.com/kosadcha

Звездные супруги Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая публикуют фото с двумя общими детьми 4-летним Иваном и 2-месячным Даниилом, но не показывают их лица. Шоумен объяснял, что сразу после появления на свет старшего сына пара договорилась держать его подальше от посторонних и не выставлять фото с ребенком без его согласия.