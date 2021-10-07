 
Ексклюзивы
1/5
Раздевают до трусов, ненужная армия и дедовщина - о чем говорят призывники под военкоматами
Раздевают до трусов, ненужная армия и дедовщина - о чем говорят призывники под военкоматами
Просмотров: 2925
Шевченковский гай во Львове показал древние украинские иконы, посуду и сундуки
Шевченковский гай во Львове показал древние украинские иконы, посуду и сундуки
Просмотров: 1026
"Мецгер out" - журналисты под Укрэксимбанком требовали отставки руководства
"Мецгер out" - журналисты под Укрэксимбанком требовали отставки руководства
Просмотров: 1116
Признаком власти стало право не считаться с законом. Доходит до абсурда
Признаком власти стало право не считаться с законом. Доходит до абсурда
Просмотров: 1368
В Польше открыли памятник "пароху концлагеря Майданек" украинцу Емельяну Ковчу
В Польше открыли памятник "пароху концлагеря Майданек" украинцу Емельяну Ковчу
Просмотров: 1629
Офшор Зеленского, крепкая гривна и репрессии в Крыму - что о нас пишет мировая пресса
Офшор Зеленского, крепкая гривна и репрессии в Крыму - что о нас пишет мировая пресса
Просмотров: 1179
Нужна ли нам латиница
Нужна ли нам латиница
Просмотров: 1242
"Стефанчук будет греть престол Зеленскому" - политолог связал увольнение Разумкова с досрочными выборами
"Стефанчук будет греть престол Зеленскому" - политолог связал увольнение Разумкова с досрочными выборами
Просмотров: 693
"Героям слава!" и "Аваков - черт": Андрей Антоненко отпраздновал 50-летие громким концертом
"Героям слава!" и "Аваков - черт": Андрей Антоненко отпраздновал 50-летие громким концертом
Просмотров: 1008
"Многие больницы в Украине не могут оказать помощь. Это только здания с вывесками" - эксперт
"Многие больницы в Украине не могут оказать помощь. Это только здания с вывесками" - эксперт
Просмотров: 612
Фото
Все фото
9
5
5
6
8
&quot;Это интимная часть нашей жизни&quot; - звезды, которые прячут детей от фанов и прессы
"Это интимная часть нашей жизни" - звезды, которые прячут детей от фанов и прессы
Виктор Павлик и его любимая впервые показали лицо трехмесячного сына
Виктор Павлик и его любимая впервые показали лицо трехмесячного сына
MamaRika рассекретила имя новорожденного сына
MamaRika рассекретила имя новорожденного сына
Анджелина Джоли, Камалия и Джей Ло: звезды, которые стали родителями двойняшек
Анджелина Джоли, Камалия и Джей Ло: звезды, которые стали родителями двойняшек
Слава Каминская с бывшим, Гвоздева и Цибульская: кто из звезд повел детей в школу
Слава Каминская с бывшим, Гвоздева и Цибульская: кто из звезд повел детей в школу
Видео
Все видео
Мужчина придумал, как сделать ребенку прививку без стресса
Мужчина придумал, как сделать ребенку прививку без стресса
Дети на продажу: в отеле держат младенцев, которых родили для иностранцев
Дети на продажу: в отеле держат младенцев, которых родили для иностранцев
Маск и Граймс так и не смогли объяснить, как правильно произносить имя их ребенка
Маск и Граймс так и не смогли объяснить, как правильно произносить имя их ребенка
Дети Миллы Йовович запели по-русски на карантине
Дети Миллы Йовович запели по-русски на карантине
"Ледяное сердце 2" вызвало фурор в прокате
"Ледяное сердце 2" вызвало фурор в прокате
Интервью
1/5
Украина не готова к новой волне коронавируса
Украина не готова к новой волне коронавируса
2 Просмотров: 576
Людей бросали за решетку за митинги в Бабьем Яру
Людей бросали за решетку за митинги в Бабьем Яру
1 Просмотров: 972
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
4 Просмотров: 2079
Женщина может обнаружить рак сама. Но на поздней стадии - маммолог
Женщина может обнаружить рак сама. Но на поздней стадии - маммолог
Просмотров: 504
Для запуска "Северного потока-2" неожиданно возникло препятствие. Решение ЕС или Германии теперь не важны - Андреас Умланд
Для запуска "Северного потока-2" неожиданно возникло препятствие. Решение ЕС или Германии теперь не важны - Андреас Умланд
Просмотров: 8523
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
07 октября 2021
Просмотров: 72
Святі місця
— Чого ти так рвешся в те Тальне? — дивується жінка. — В хаті холодно, пусто. Тільки гроші провозиш. Я не можу їй пояснити, ...
четверг, 07 октября 2021 18:41

"Это интимная часть нашей жизни" - звезды, которые прячут детей от фанов и прессы
9

  Комментировать

Певица Бритни Спирс редко показывает фото с сыновьями 16-летним Шоном Престоном и 15-летним Джейденом Джеймсом. Звезда аргументирует это тем, что дети уже взрослые, и она не может публиковать снимки без их согласия.

Gazeta.ua подготовила, кто из звезд не хочет делиться личной жизнью и прячет детей от фанов и СМИ.

Певица и скрипачка Ассия Ахат редко показывает семью. У артистки двое взрослых детей: Даниил и Филипп. Впервые показала их в интервью "ЖВЛ". Старшего сына Даниила звезда родила 18-летней.

Британская актриса Кира Найтли полгода тщательно скрывала вторую дочку Далилу от папарацци. Когда девочка подросла, прекратила ее так оберегать от камер. Хотя до сих пор ей не нравятся те, кто пытается сфотографировать ее семью.

На этом фото поп-звезда позирует еще с 12-летним Шоном Престоном и 11-летним Джейденом Джеймсом. Она редко показывает фото с детьми
Фото: instagram.com/britneyspears
В сети показали фото взрослых сыновей Бритни Спирс: 16-летнего Шона Престона (слева) и 15-летнего Джейдена Джеймса (справа)
Певица и скрипачка Ассия Ахат редко показывает семью
Старшего сына Даниила Ассия Ахат родила 18-летней
Младшего сына скрипачки Филиппа тоже показали

Звездные супруги Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая публикуют фото с двумя общими детьми 4-летним Иваном и 1-месячным Даниилом, но не показывают их лица. Шоумен объяснял, что сразу после появления на свет старшего сына пара договорилась держать его подальше от посторонних и не выставлять фото с ребенком без его согласия.

"Пока Иван был маленьким, мы договорились: пока он не может сам сказать, показывать его лицо или нет, мы не имеем права это делать. Это интимная часть нашей жизни. Вот сейчас мы можем у него спросить, я ему показываю фотографии", - делился ведущий.

Певец Дмитрий Монатик уверен, что не следует широко открывать двери в личную жизнь. У артиста и жены Ирины Монатик есть сыновья Даниил и Платон. На многих снимках в соцсетях ребята стоят спиной к камере. Только в апреле исполнитель впервые показал лицо детей в клипе на песню "Ресницы безопасности". В видеоработе были архивные кадры из роддома и со свадьбы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Зрелая красота людей и отношений": Боклан захватил сеть редким фото с любимой

У дизайнера Андре Тана есть дочь София, которую воспитывал с экс-женой Алиной Харечко. Но он до сих пор не опубликовал ни одного снимка, на котором видно лицо ребенка. Также звезда не посещает светские мероприятия с дочкой и редко рассказывает журналистам о ней.

Актриса и ведущая 55-летняя Руслана Писанка призналась, почему у нее с мужем Игорем Исаковым нет детей. Она рассказала, что познакомилась с будущим мужем в интернете в 2009 году.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Это интимная часть нашей жизни" - звезды, которые прячут детей от фанов и прессы». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
октября

Корона первого короля исчезла

Американцы зашли в Афганистан

Самое читаемое
Победители Евровидения Måneskin полностью разделись в смелом фотосете
Победители Евровидения Måneskin полностью разделись в смелом фотосете
5
 Просмотров: 5526
Ирэна Карпа прикрыла голую грудь блестящими наклейками
Ирэна Карпа прикрыла голую грудь блестящими наклейками
5
 Просмотров: 4734
Жена Саакашвили впервые прокомментировала его роман со &quot;слугой&quot;
Жена Саакашвили впервые прокомментировала его роман со "слугой"
 1 Просмотров: 3096
Раздевают до трусов, ненужная армия и дедовщина - о чем говорят призывники под военкоматами
Раздевают до трусов, ненужная армия и дедовщина - о чем говорят призывники под военкоматами
6
 Просмотров: 2925
Гороскоп на 6 октября: кому этой осенью достанется самый щедрый подарок
Гороскоп на 6 октября: кому этой осенью достанется самый щедрый подарок
 1 Просмотров: 2268
Дети
Дети и домашние животные: какое влияние оказывают друг на друга
Дети и домашние животные: какое влияние оказывают друг на друга Просмотров: 99
Виктор Павлик и его любимая впервые показали лицо трехмесячного сына
Виктор Павлик и его любимая впервые показали лицо трехмесячного сына
5
 Просмотров: 684
Ученые выяснили, как гаджеты влияют на словарный запас ребенка
Ученые выяснили, как гаджеты влияют на словарный запас ребенка Просмотров: 171
MamaRika рассекретила имя новорожденного сына
MamaRika рассекретила имя новорожденного сына
5
 Просмотров: 441
Как мотивировать детей к учебе
Как мотивировать детей к учебе Просмотров: 261
Больше всего комментируют
19
"На жене один оффшор на Сейшелах. Это нормально" - Арахамия
10
В Раде Путину на его день рождения напомнили, что он х*йло
3
Нападение на журналистов "Схем": в полиции не получили полного видео с камер банка
2
Украина не готова к новой волне коронавируса
2
Кроме "слуг": в двух фракциях дадут голоса за отставку Разумкова
Голосов: 114
Голосование Главное событие для украинского спорта-2021?
  • 1) выход футбольной сборной в четвертьфинал Евро
  • 2) "золото" Жана Беленюка на Олимпиаде
  • 3) победа Усика над Джошуа
Просмотреть