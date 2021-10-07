"Это интимная часть нашей жизни" - звезды, которые прячут детей от фанов и прессы

Певица Бритни Спирс редко показывает фото с сыновьями 16-летним Шоном Престоном и 15-летним Джейденом Джеймсом. Звезда аргументирует это тем, что дети уже взрослые, и она не может публиковать снимки без их согласия.

Gazeta.ua подготовила, кто из звезд не хочет делиться личной жизнью и прячет детей от фанов и СМИ.

Певица и скрипачка Ассия Ахат редко показывает семью. У артистки двое взрослых детей: Даниил и Филипп. Впервые показала их в интервью "ЖВЛ". Старшего сына Даниила звезда родила 18-летней.

Британская актриса Кира Найтли полгода тщательно скрывала вторую дочку Далилу от папарацци. Когда девочка подросла, прекратила ее так оберегать от камер. Хотя до сих пор ей не нравятся те, кто пытается сфотографировать ее семью.

Фото: instagram.com/britneyspears

Звездные супруги Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая публикуют фото с двумя общими детьми 4-летним Иваном и 1-месячным Даниилом, но не показывают их лица. Шоумен объяснял, что сразу после появления на свет старшего сына пара договорилась держать его подальше от посторонних и не выставлять фото с ребенком без его согласия.

"Пока Иван был маленьким, мы договорились: пока он не может сам сказать, показывать его лицо или нет, мы не имеем права это делать. Это интимная часть нашей жизни. Вот сейчас мы можем у него спросить, я ему показываю фотографии", - делился ведущий.

Певец Дмитрий Монатик уверен, что не следует широко открывать двери в личную жизнь. У артиста и жены Ирины Монатик есть сыновья Даниил и Платон. На многих снимках в соцсетях ребята стоят спиной к камере. Только в апреле исполнитель впервые показал лицо детей в клипе на песню "Ресницы безопасности". В видеоработе были архивные кадры из роддома и со свадьбы.

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У дизайнера Андре Тана есть дочь София, которую воспитывал с экс-женой Алиной Харечко. Но он до сих пор не опубликовал ни одного снимка, на котором видно лицо ребенка. Также звезда не посещает светские мероприятия с дочкой и редко рассказывает журналистам о ней.

Актриса и ведущая 55-летняя Руслана Писанка призналась, почему у нее с мужем Игорем Исаковым нет детей. Она рассказала, что познакомилась с будущим мужем в интернете в 2009 году.