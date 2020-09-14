Немецкий диджей снял клип в Киеве

Зеленые зоны для полетов в клипе почти не использовали. Фото: bigkyiv.com.ua

Немецкий музыкант Paul Kalkbrenner выпустил новый сингл Parachute. Видео на него снял в Киеве.

Для снятия полетов почти не использовали зеленый фон, но установили специальные подвесные конструкции и подъемные краны, рассказал Big Kyiv ссылаясь на DJ Mag,



Главный месседж клипа и композиции в целом - желание людей общаться друг с другом.







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Немецкий этно-джазовый бэнд GANNA из Берлина снял музыкальное видео на песню "Witer" во Львове. Премьера клипа состоялась на YouTube-канале группы 11 сентября. Снимал видео известный украинский кинорежиссер Александр Фразе-Фразенко.