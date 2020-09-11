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пятница, 11 сентября 2020 18:31

Немецкая группа представила сказочный клип, снятый в Украине
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Видео на песню "Witer" смело можно назвать короткометражным фильмом
Фото: Татьяна Вильчинская
Видео на песню "Witer" смело можно назвать короткометражным фильмом
Видео на песню "Witer" смело можно назвать короткометражным фильмом
Видео на песню "Witer" смело можно назвать короткометражным фильмом
Видео на песню "Witer" смело можно назвать короткометражным фильмом

Немецкий этно-джазовый бэнд GANNA из Берлина снял музыкальное видео на песню "Witer" во Львове. Премьера клипа состоялась на YouTube-канале группы 11 сентября. Снимал видео известный украинский кинорежиссер Александр Фразе-Фразенко. В сюжете была воссоздана атмосфера урбанистической этно-сказки. Главную роль в видео сыграла лидер бэнда GANNA, певица и композитор украинского происхождения Анна Гринива.

Видео на песню "Witer" смело можно назвать короткометражным фильмом, или же - "полнометражным клипом". Продюсеры проекта - Культурная агентство "Urban Lys" пригласили к сотрудничеству известного кинорежиссера, поэта, музыканта, художника Александра Фразе-Фразенко (Львов-Нью-Йорк). Он имеет свой авторский стиль и художественное видение, что позволило наполнить видео и романтикой, и динамикой, и сюрреализмом, и сказочностью, и комическими эпизодами, и драматизмом.

На песню "Witer" Анна Гриниву вдохновила украинская народная песня "Ой, казаче". Певица написала ее для своего квинтета GANNA, в котором все участники происходят из разных стран Европы (Германия, Франция, Швейцария). Композиция записана на украинском языке и длится, как это часто бывает в джазе, - довольно долго - около 7 минут. Радиоверсия песни уже сейчас ротируется на джазовых радиостанциях Германии и Украины.

Песня издана в дебютном альбоме группы GANNA "Dykyi Lys", релиз которого состоялся 7 августа 2020 на известном немецком лейбле Double Moon Records в серии Jazz thing Next Generation, который выдается вместе с ведущим немецким джазовым журналом Jazz thing. В серию попадают молодые музыканты, которых отмечают званием "восходящих звезд джазовой сцены Германии".

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Вот как пишет о релизе немецкий журналист Вольфганг Ґизе ( "Musik an sich", немецкое музыкальное онлайн-издание): "Я считаю, что GANNA - это очень важное открытие. Их убедительный голос занимает свою индивидуальную позицию между джазом и фолком. Вместе музыканты GANNA по-настоящему захватывают дух, и для меня они невероятно свежие и страстные в своей музыке, которая просто светится спокойствием, движением, потоком и удовольствием", - отмечает обозреватель.

Анна Гринива происходит из маленького села под Киевом. После переезда в Берлин ей удается найти здесь свои "места силы" и адаптироваться.

"Как и диким лисам, которых она каждый раз встречает на улицах немецкой столицы. Они как-то привыкают к существованию в мегаполисе, хотя остаются и всегда будут дикими животными", - пишет о ней в рецензии на альбом Райнард Кьохль.

Автор: Валерия Радзиевская
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