Немецкая группа представила сказочный клип, снятый в Украине

Фото: Татьяна Вильчинская

Немецкий этно-джазовый бэнд GANNA из Берлина снял музыкальное видео на песню "Witer" во Львове. Премьера клипа состоялась на YouTube-канале группы 11 сентября. Снимал видео известный украинский кинорежиссер Александр Фразе-Фразенко. В сюжете была воссоздана атмосфера урбанистической этно-сказки. Главную роль в видео сыграла лидер бэнда GANNA, певица и композитор украинского происхождения Анна Гринива.

Видео на песню "Witer" смело можно назвать короткометражным фильмом, или же - "полнометражным клипом". Продюсеры проекта - Культурная агентство "Urban Lys" пригласили к сотрудничеству известного кинорежиссера, поэта, музыканта, художника Александра Фразе-Фразенко (Львов-Нью-Йорк). Он имеет свой авторский стиль и художественное видение, что позволило наполнить видео и романтикой, и динамикой, и сюрреализмом, и сказочностью, и комическими эпизодами, и драматизмом.

На песню "Witer" Анна Гриниву вдохновила украинская народная песня "Ой, казаче". Певица написала ее для своего квинтета GANNA, в котором все участники происходят из разных стран Европы (Германия, Франция, Швейцария). Композиция записана на украинском языке и длится, как это часто бывает в джазе, - довольно долго - около 7 минут. Радиоверсия песни уже сейчас ротируется на джазовых радиостанциях Германии и Украины.

Песня издана в дебютном альбоме группы GANNA "Dykyi Lys", релиз которого состоялся 7 августа 2020 на известном немецком лейбле Double Moon Records в серии Jazz thing Next Generation, который выдается вместе с ведущим немецким джазовым журналом Jazz thing. В серию попадают молодые музыканты, которых отмечают званием "восходящих звезд джазовой сцены Германии".

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Вот как пишет о релизе немецкий журналист Вольфганг Ґизе ( "Musik an sich", немецкое музыкальное онлайн-издание): "Я считаю, что GANNA - это очень важное открытие. Их убедительный голос занимает свою индивидуальную позицию между джазом и фолком. Вместе музыканты GANNA по-настоящему захватывают дух, и для меня они невероятно свежие и страстные в своей музыке, которая просто светится спокойствием, движением, потоком и удовольствием", - отмечает обозреватель.

Анна Гринива происходит из маленького села под Киевом. После переезда в Берлин ей удается найти здесь свои "места силы" и адаптироваться. "Как и диким лисам, которых она каждый раз встречает на улицах немецкой столицы. Они как-то привыкают к существованию в мегаполисе, хотя остаются и всегда будут дикими животными", - пишет о ней в рецензии на альбом Райнард Кьохль.