Украиноязычный этно-джаз издали на немецком лейбле

Фото: предоставила Анна Гринева

Лидер этно-джазового бэнда GANNA из Берлина, певица и композитор украинского происхождения Анна Гринева, получила премию Jazz thing Next Generation от ведущего немецкого джазового журнала Jazz thing и лейбла Double Moon Records. Это конкурс "восходящих звезд джазовой сцены Германии", в рамках которого известный немецкий лейбл издал дебютный альбом группы GANNA - "Dykyi Lys". Релиз вышел в свет 7 августа.

Альбом "Dykyi Lys" содержит 9 композиций авторства Анны Гриневой. На них авторку вдохновил украинский аутентичный мелос, который она собирала в своих фольклорных экспедициях по Украине. Над альбомом группа GANNA работала в течение двух лет в Берлине и во время туров по Европе.

Вот как пишет о релизе немецкий журналист Вольфганг Ґизе ( "Musik an sich", немецкое музыкальное онлайн-издание):

"... Я считаю, что GANNA - это очень важное открытие. Их убедительный голос занимает свою индивидуальную позицию между джазом и фолком. Вместе музыканты GANNA по-настоящему захватывают дух, и для меня они невероятно свежие и страстные в своей музыке, просто светятся спокойствием , движением, потоком и удовольствием ... "

"Часто в интервью меня спрашивают, почему я не пою на немецком, потому что люди в Германии не понимают украинский, - говорит Анна Гринева об альбоме" Dykyi Lys ", - но я чувствую, что когда я пою именно на своем языке, то месседж достигает людей лучше, чем если бы они понимали буквальное значение слов. А еще в моей музыке для меня важно быть дома, а украинский язык - это и есть мой дом, это моя семья. Поэтому, конечно, для меня очень важно, чтобы наш альбом услышали в Украине. Ведь мы так долго над ним работали, тщательно выискивая свой особый саунд ".

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16 августа Анна Гринева прилетит в Украину для презентации альбома "Dykyi Lys" и съемок клипа в рамках продвижения релиза. Музыкальное видео будет снимать известный украинский кинорежиссер Александр Фразé-Фразéнко. При благоприятных карантинных условиях группа GANNA в полном составе планирует концерты в Украине в поддержку альбома в сентябре.

Анна Гринева происходит из маленького села под Киевом. После переезда в Берлин ей удается найти здесь свои "места силы" и адаптироваться. "Как и диким лисам, которых она каждый раз встречает на улицах немецкой столицы. Они как-то привыкают к существованию в мегаполисе, хотя остаются и всегда будут дикими животными", - пишет о ней в рецензии на альбом Райнард Кьохль. Такая же дикая и свободная по духу, впрочем способна приспосабливаться и выживать, Анна Гринева становится 84-й призером всемирно признанной премии Jazz thing Next Generation, что выдает дебютный альбом ее группы GANNA "Dykyi Lys" совместно с известным немецким лейблом Double Moon Records. Певица, композитор, пианистка, лидер собственного бэнда, Анна сейчас получает степень бакалавра по импровизационному пению в Университете музыки Ференца Листа в Веймаре. Свою реализацию она видит в композиторство, где умело сочетает различные образные миры - от джазовой и украинской народной классической и экспериментальной музыки. Полем для исследования и экспериментов для нее является квинтет, носящий ее имя - GANNA. В него вовлечены тенор-саксофонист Мусина Ебобиссе, который год назад также был номинантом Jazz thing Next Generation, пианист повели Видештранд, басист Том Беркманна и барабанщик Матиас Рупниг.