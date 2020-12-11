Не загадочный, а рекламный: выяснили происхождение "таинственного" монолита в Киеве

Монолит, который заметили в Киеве на Замковой горе, оказался рекламой интернет-магазина "Алло".

КП "Киевблагоустройство" уже зафиксировало нарушения касательно его установке, пишут "Буквы".

Фото: bykvu.com

Треугольный металлический столб внешне похож на те, которые арт-группа The Most Famous Artist установили в пустыне американского штата Юты, в Румынии и в штате Калифорния.

Но, на "украинском" монолите есть надпись: "Новый почтовый оператор Украины АЛЛО Express. Ткните - доставим".

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Вчера, 10 декабря, в сети распространили фото монолитов, одновременно появившихся в Украине. Конструкции заметили в Киеве на Замковой горе и в Полтаве - на Макуховской свалке.1-й монолит, который начал "движение" загадочных обелисков, нашли в конце ноября в пустыне Юты. Несмотря на то, что арт-группа The most famous artist заявила, что именно они ответственны за его появление, настоящий автор до сих пор неизвестен. Вскоре монолит исчез, а похожие начали появляться по всему миру.