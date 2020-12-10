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четверг, 10 декабря 2020 16:19

Таинственные монолиты, которые загадочно появляются в мире, добрались до Украины
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Сегодня, 10 декабря, в сети распространили фото монолитов, одновременно появившихся в Украине. Треугольный металлический столб заметили в Киеве на Замковой горе и в Полтаве - на Макуховской свалке.

Фото столичного монолита обнародовал в Facebook Юрий Романенко. О полтавской находке рассказал в Instagram Денис Чернявский.

Фото: Юрій Романенко

В Киеве конструкция несколько метров протяженностью и около 45 см в ширину.

Кто и зачем установил обелиски пока что неизвестно.

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Публикация от Denys Cherniavskyi (@cherniavskyi)

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1-й монолит, который начал "движение" загадочных конструкций, нашли в конце ноября в пустыне Юты. Несмотря на то, что арт-группа The most famous artist заявила, что именно они ответственны за его появление, настоящий автор до сих пор неизвестен. Вскоре монолит исчез, а похожие начали появляться по всему миру.

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10
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