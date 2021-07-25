Назвали количество химически опасных объектов в Киеве

В Киеве есть 18 химически опасных объектов. Фото: ua.news

В Киеве работают 18 химически опасных объектов.

Люди, проживающие вблизи, находятся в зоне потенциального риска. Об этом заявил командир коммунальной аварийно-спасательной службы Киевская служба спасения Дмитрий Пихало.

По его словам, если человек слышит сирену, она должна закрыться у себя дома, включить радио, телевизор.

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"Если что-то случается, сразу проводится оповещение населения. На заводе должна функционировать лаборатория. Если что-то случается, на заводе существует система оповещения, включаются сирены", - пояснил Пихало.

С начала 2021 Киев посетили 308 тыс. иностранных туристов. Количество внутренних туристов, по оценкам туристических организаций, составляет более 500 тыс. человек.