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среда, 03 марта 2021 12:38

На видео показали, как изменится кинотеатр "Киевская Русь" после капремонта

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На видео показали, как изменится кинотеатр &quot;Киевская Русь&quot; после капремонта
Проектом также предусмотрели внедрение новейших технологий кинопоказа. Фото: Лариса Зубенко

В столичном кинотеатре "Киевская Русь" на ул. Сечевых Стрельцов, 93 в этом году планируют начать капитальный ремонт.

Видеовизуализацию кинотеатра обнародовала в Facebook экс-директор департамента культуры КГГА Диана Попова.

"Так сможет выглядеть крупнейший столичный легендарный кинотеатр "Киевская Русь". Несколько лет мы работали над мечтой: превратить это место с заброшенного рядового кинотеатра на современный мультифункциональный культурный центр", - написала Попова.

Проект и сметную документацию разработала компания "Изобуд", которая победила в тендере с предложением 1,3 млн грн.

Документацией предусмотрели создание 3-й кинозалы на 100 мест и конференц-залы. Пространство перед сценой в большом кинозале расширят, чтобы устраивать спектакли и концерты, а не только кинопоказы.

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Обновленный Центральный автовокзал на Демеевской пл. в Киеве вскоре будет принимать пассажиров. Как будет выглядеть автовокзал после ремонта, показал Киевпассервис.

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