Центральный автовокзал Киева обновят до неузнаваемости: видео визуализация

Обновленный Центральный автовокзал на Демеевской площади в Киеве вскоре будет принимать пассажиров. Сейчас там идут строительные работы.
Как будет выглядеть автовокзал после ремонта показал в Facebook "Киевпассервис".
"Уже вскоре так будет выглядеть интерьер второго этажа Центрального автовокзала. Все - для комфорта ожидания рейсов", - говорится в сообщении.
Для комфорта пассажиров здесь предусмотрели:
- кассовую зону;
- зону ожидания рейсе;
- зону фудкорта.
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Центральный автовокзал столицы реконструируют впервые за 60 лет. План модернизации представила компания "Бастион-групп". Стоимость работ оценили в €2 млн.
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