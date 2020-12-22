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вторник, 22 декабря 2020 19:15

Центральный автовокзал Киева обновят до неузнаваемости: видео визуализация
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Обновленный Центральный автовокзал на Демеевской площади в Киеве вскоре будет принимать пассажиров. Сейчас там идут строительные работы.

Как будет выглядеть автовокзал после ремонта показал в Facebook "Киевпассервис".

Фото: "Киевпассервис"

"Уже вскоре так будет выглядеть интерьер второго этажа Центрального автовокзала. Все - для комфорта ожидания рейсов", - говорится в сообщении.

Для комфорта пассажиров здесь предусмотрели:
- кассовую зону;
- зону ожидания рейсе;
- зону фудкорта.

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Центральный автовокзал столицы реконструируют впервые за 60 лет. План модернизации представила компания "Бастион-групп". Стоимость работ оценили в €2 млн.

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