Голосеевский парк Киева изменится до неузнаваемости - показали, как именно

В этом году планируют начать первую очередь благоустройства парка им. Максима Рыльского в Голосеевском районе Киева.

По плану, ремонт стартует со стороны зеленой зоны и озера - район станции метро Голосеевская, рассказали в КК "Киевзеленстрой" для "Сегодня".

Фото: "Сегодня"

"Здесь будет только растительность и деревья - никакого бетона и асфальта. Входная группа содержит небольшую парковку. Здание ресторана, который сейчас там расположен, - частная собственность, поэтому заведение там останется. Территория входной группы будет наполнена большим количеством растений, которые цветут в разное время года", - рассказали коммунальщики.

На входной группе высадят небольшую рощу с красного клена, чтобы добавить яркости месту. На озере планируют установить аэратор в виде фонтана.

"Плюсов в этом как минимум два: не придется устанавливать его на берегу и тратить большие деньги на стройку. Фонтан на воде придаст красоты месту, а аэратор будет обогащать водоем кислородом. Как показал опыт использования таких устройств на других водоемах в столице, вода в озерах становится намного чище", - пояснили коммунальщики.

Также обустроят прогулочную дорожку вдоль озера, лавочки из природного материала и урны. Фонари установят с приглушенным светом. Дорожки выложат плиткой.

"Здесь не должно быть "Бродвея". Ведь парк "Голосеевский"- это целая экосистема с растениями, животными, птицами", - отметили коммунальщики.

Для установления прогулочных троп используют геошурупы.

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"Это основа для того, чтобы положить на них террасную доску. Никакого бетона и свай в воду мы не будем забивать. Все конструкции будут легкими и удобными. Посетители парка смогут гулять по этим дорожкам и кормить уток на смотровых площадках. Их сделают там специально, чтобы не перекрывать птицам выход из воды ", - добавили коммунальщики.

Детский городок планируют обустроить на месте старых аттракционов - с горками, площадками, местами для скалолазания. Появится зона фудкорта в однотипных домах. .

В парке также может появиться канатная дорога, если для этого найдутся инвесторы.

На Арсенальной площе Киева планируют построить шестиэтажный многофункциональный комплекс со стеклянным променадом, офисами и ресторанами.