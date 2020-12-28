Показали, как будет выглядеть кинотеатр "Киевская Русь" после капитального ремонта

Столичный кинотеатр "Киевская Русь", на ул. Сечевых Стрельцов, 93, будут закрывать на капитальный ремонт.

Об этом в Facebook рассказала заместитель директора КП "Киевкинофильм" Лариса Зубенко.

Фото: Лариса Зубенко

"В прошлом году сделано техническое обследование строительных конструкций, инженерных сетей и систем здания для определения возможности выполнения капитального ремонта, выполненные инженерно-геологические изыскания территории застройки. Наша цель - создание на базе кинотеатра современного мультифункционального культурного центра", - отметила Зубенко.

Она добавила, что уже разработана проектно-сметная документация для дальнейшего капитального ремонта кинотеатра. Сам проект представят в следующем году.

Проектом также предусмотрели внедрение новейших технологий кинопоказа.

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