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понедельник, 28 декабря 2020 10:46

Показали, как будет выглядеть кинотеатр "Киевская Русь" после капитального ремонта
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Столичный кинотеатр "Киевская Русь", на ул. Сечевых Стрельцов, 93, будут закрывать на капитальный ремонт.

Об этом в Facebook рассказала заместитель директора КП "Киевкинофильм" Лариса Зубенко.

Визуализация проекта реконструкции фасадной части здания
Фото: Лариса Зубенко
Визуализация проекта реконструкции фасадной части здания
Визуализация проекта реконструкции фасадной части здания
Кинотеатр "Киевская Русь" построили в 1982 году

"В прошлом году сделано техническое обследование строительных конструкций, инженерных сетей и систем здания для определения возможности выполнения капитального ремонта, выполненные инженерно-геологические изыскания территории застройки. Наша цель - создание на базе кинотеатра современного мультифункционального культурного центра", - отметила Зубенко.

Она добавила, что уже разработана проектно-сметная документация для дальнейшего капитального ремонта кинотеатра. Сам проект представят в следующем году.

Проектом также предусмотрели внедрение новейших технологий кинопоказа.

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Обновленный Центральный автовокзал на Демеевской площади в Киеве вскоре будет принимать пассажиров. Как будет выглядеть автовокзал после ремонта показал "Киевпассервис".

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Дата
28
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