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понедельник, 01 февраля 2021 19:15

Арсенальною площадь накроют стеклянной крышей - впечатляющие фото
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На Арсенальной площаде Киева планируют построить 6-этажный многофункциональный комплекс со стеклянным променадом, офисами и ресторанами.

На функциональный комплекс превратят здание бывшей военной комендатуры столицы, сохранив статус памятника архитектуры, пишет "Сегодня".

Фото: "Сегодня"

Авторы проекта отметили, что допустимая высотность в этой части города не более 27 м.

"Вокруг здания военной комендатуры у нас в собственности гектар земли. Мы долго думали, что там сделать, и решили создать крытую 3d-площадь. В состав комплекса войдет отреставрированное здание бывшей военной комендатуры, а рядом будет построен современный офисный центр, высота которого - 25 метров, 6 этажей. Между новым домом и комендатурой появится стеклянный навес-фонарь, под которым будет зона для прогулок, встреч и отдыха", - рассказали они.

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Площадь прогулочной зоны под стеклом - 3,5 тыс. кв. м. Авторы заверили, что с мытьем стекла проблем не будет. Обустроят здесь и паркинг, предварительно на 420 мест.

"Это будет многофункциональное пространство с ресторанами, офисами, торговлей. Также здесь заработает IT-школа для детей. Всего на Арсенальной площади появится около 40 ресторанов различной кухни и направлений", - добавил основатель A Development Алексей Баранов.

Реновацию Арсенальной площади, Микильских ворот и здания военной комендатуры осуществляет компания A Development. Первую очередь реконструкции площади возле станции метро Арсенальная завершили в декабре прошлого года. Обошлась компании в 22 млн грн. Среди сделанного - замена старой плитки на немецкий клинкер - плитка из обожженной глины, обустройство скамеек, нового энергосберегающего освещение.

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