 
Ексклюзивы
1/5
Как правильно составить планы на год и их выполнить - советы эксперта
Как правильно составить планы на год и их выполнить - советы эксперта
Просмотров: 333
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
Просмотров: 3330
Есть скандалы погромче, чем "пленки" Лероса
Есть скандалы погромче, чем "пленки" Лероса
Просмотров: 729
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Просмотров: 162
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
2 Просмотров: 1224
Вакарчук вернется в политику
Вакарчук вернется в политику
Просмотров: 1593
Ермак продержался дольше Богдана
Ермак продержался дольше Богдана
Просмотров: 774
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
Просмотров: 2385
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Просмотров: 1071
Прибыль упала до нуля: на чем экономили украинцы в 2020 году
Прибыль упала до нуля: на чем экономили украинцы в 2020 году
Просмотров: 1278
Фото
Все фото
4
23
5
3
5
Показали, как выглядит Арсенальная площадь после реконструкции
Показали, как выглядит Арсенальная площадь после реконструкции
Атмосферные фото &quot;Зимней сказки&quot; на ВДНХ
Атмосферные фото "Зимней сказки" на ВДНХ
Как правоохранители следят за порядком в новогоднюю ночь - подборка фото
Как правоохранители следят за порядком в новогоднюю ночь - подборка фото
На Шулявском мосту появились новые столбы
На Шулявском мосту появились новые столбы
8 разбитых авто и искалеченные: показали фото масштабного столкновения под Киевом
8 разбитых авто и искалеченные: показали фото масштабного столкновения под Киевом
Видео
Все видео
В Киеве митингующие чуть не взлетели на воздух
В Киеве митингующие чуть не взлетели на воздух
Стоимость новогоднего меню с доставкой в ресторанах Киева
Стоимость новогоднего меню с доставкой в ресторанах Киева
Кличко в маске-бороде поздравил украинцев с новогодними праздниками
Кличко в маске-бороде поздравил украинцев с новогодними праздниками
Выбрали лучшее туристическое видео о Киеве
Выбрали лучшее туристическое видео о Киеве
34-летней женщине загнали в грудь кухонный нож
34-летней женщине загнали в грудь кухонный нож
Интервью
1/5
Как правильно составить планы на год и их выполнить - советы эксперта
Как правильно составить планы на год и их выполнить - советы эксперта
Просмотров: 333
Украинцы хотят сильного лидера. Зеленский упустил свой шанс
Украинцы хотят сильного лидера. Зеленский упустил свой шанс
Просмотров: 1134
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Просмотров: 162
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
2 Просмотров: 1224
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
Просмотров: 2385
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 декабря 2020
Просмотров: 810
Не взяли
— А пам'ятаєш, як на третьому курсі ти написав твір за картиною "Не взяли на риболовлю"? — я дивуюся Оксаниній пам'яті. З ...
суббота, 02 января 2021 19:15

Показали, как выглядит Арсенальная площадь после реконструкции
4

  Комментировать

В Киеве завершили первую очередь реновации Арсенальной площади и открыли публичное пространство возле станции метро Арсенальная.

Первая очередь реконструкции, начавшаяся в 2020 году, обошлась компании A Development в 22 млн грн, пишет "Хмарочос".

Фото: пресс-служба A Development

Во время обновления старую брусчатку заменили на немецкий клинкер - плитка из обожженной глины, обустроили скамейки, новое энергосберегающее освещение и учли потребности маломобильных людей.

Вместо старого камня на входе в подземный переход появился лабрадорит. Он менее скользкий, поэтому во время гололеда должно не быть катка. Отреставрировали Никольские ворота Киевской крепости и прилегающую к ней территорию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Крещатике открыли новый переход, не работавший 4 года

Вскоре планируют восстановить здание Военной комендатуры в продолжение проекта A-Station, который предусматривает новый функционал для старых зданий. В перспективе обустройство светомузыкального фонтана. Аварийные и аллергические деревья заменили саженцами дубов и берез.

К лету 2021-го реконструкцию площади возле станции метро Арсенальная планируют полностью завершить.

В Святошинском районе столицы началась реконструкция торговых площадок на ул. Подлесной и напротив выходов из станции метро Житомирская.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Показали, как выглядит Арсенальная площадь после реконструкции». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
января

Вертолеты украинца сопровождали британский конвой

Мужчина забил молотком детей, бывшую жену и мать

Самое читаемое
&quot;Квартал 95&quot; высмеял Медведчука
"Квартал 95" высмеял Медведчука
 Просмотров: 8001
Пропавшую правозащитницу нашли убитой
Пропавшую правозащитницу нашли убитой
 Просмотров: 7839
Сестры Кардашьян ошеломили соблазнительными новогодними луками
Сестры Кардашьян ошеломили соблазнительными новогодними луками
6
 Просмотров: 7137
Под могилой советского разведчика обнаружили подкуп: фото
Под могилой советского разведчика обнаружили подкуп: фото
3
 Просмотров: 6471
Украинка рассказала, почему в Чехии не празднуют Новый год
Украинка рассказала, почему в Чехии не празднуют Новый год
5
 Просмотров: 5652
Новости Киева
Сколько детей родились в столице в первый день 2021-го
Сколько детей родились в столице в первый день 2021-го Просмотров: 495
38 аварий произошли в Киеве
38 аварий произошли в Киеве Просмотров: 135
Атмосферные фото "Зимней сказки" на ВДНХ
Атмосферные фото "Зимней сказки" на ВДНХ
23
 Просмотров: 1206
В Киеве проходит шествие в честь Бандеры
В Киеве проходит шествие в честь Бандеры Просмотров: 612
Где больше всего инфицированных коронавирусом в столице
Где больше всего инфицированных коронавирусом в столице Просмотров: 198
Больше всего комментируют
6
"Мы не слушаем метателей грязи на вентилятор соцсетей" - Зеленский в новогоднем поздравлении
5
Экономический кризис обострится - эксперты о 2021 году
3
Коронавирус убил еще одного российского актера
1
Морозный и теплый: синоптик сделал прогноз на январь
1
В Австралии изменили слова национального гимна
Голосов: 6503
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть