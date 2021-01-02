Показали, как выглядит Арсенальная площадь после реконструкции

В Киеве завершили первую очередь реновации Арсенальной площади и открыли публичное пространство возле станции метро Арсенальная.

Первая очередь реконструкции, начавшаяся в 2020 году, обошлась компании A Development в 22 млн грн, пишет "Хмарочос".

Фото: пресс-служба A Development

Во время обновления старую брусчатку заменили на немецкий клинкер - плитка из обожженной глины, обустроили скамейки, новое энергосберегающее освещение и учли потребности маломобильных людей.

Вместо старого камня на входе в подземный переход появился лабрадорит. Он менее скользкий, поэтому во время гололеда должно не быть катка. Отреставрировали Никольские ворота Киевской крепости и прилегающую к ней территорию.

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Вскоре планируют восстановить здание Военной комендатуры в продолжение проекта A-Station, который предусматривает новый функционал для старых зданий. В перспективе обустройство светомузыкального фонтана. Аварийные и аллергические деревья заменили саженцами дубов и берез.

К лету 2021-го реконструкцию площади возле станции метро Арсенальная планируют полностью завершить.

В Святошинском районе столицы началась реконструкция торговых площадок на ул. Подлесной и напротив выходов из станции метро Житомирская.