На столицу движется непогода: киевлян призвали не выезжать на авто

Жителей города призвали по возможности не выезжать на личных авто. Фото: facebook.com/povoroznyk.m

В ближайшие несколько дней в Киеве значительно ухудшится ситуация с движением на дорогах.

Ожидаются снегопады и морозы, сообщает Киевская горгосадминистрация. Возможно налипание мокрого снега.

"К работе в усиленном режиме уже готовы дорожники. Спецтехнику располагают на исходных позициях еще до начала осадков, чтобы оперативно начать обработку противогололедными средствами и уборку снега", - говорится в сообщении.

Власти столицы призвали жителей города по возможности не выезжать на автомобилях и напомнила об ограничениях въезда в город на период ухудшения погодных условий для крупногабаритного транспорта.

В Киеве ближайшей ночью выпадет мокрый снег. Завтра днем и в течение 26 декабря осадков не ожидается, но задержится порывистый ветер. Субботнее потепление до 0...+2°С в столице сменится воскресным похолоданием ночью до -12°С, днем до -4°С.

Для очистки и обработки улиц выделили 458 единиц основной и 128 единиц дополнительной техники. Посмотреть, где она будет работать можно на онлайн-карте.

Также в столице развернули пункты обогрева, к которым может обратиться каждый, кто нуждается в помощи в морозные дни.

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24 декабря на территории Украины объявили штормовое предупреждение. Ожидается гололедица и порывистый ветер до 15-20 м/с. В западной части гололедица. В Карпатах - сильный снег.